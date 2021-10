3 ott 2021 17:33

FLASH! - IERI NAPOLITANO INIZIO' A RESTAURARE IL PROPRIO APPARTAMENTO, OGGI MATTARELLA CERCA CASA: COME A DIRE, ADESSO FATE VOI - COMUNISTI O DEMOCRISTI, PER GELARE LE VOCI DI UN BIS, IL COPIONE E' LO STESSO. SAPPIAMO COME E' FINITA CON RE GIORGIO: UNA FUMATA NERA DOPO L'ALTRA E POI LA RICONFERMA. IDEM CON PATATE SARA' PER LA "MUMMA SICULA"...