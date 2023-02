“SE I GIOVANI SONO COSÌ BRAVI COME SOSTENGONO, LO DIMOSTRINO” - IL 90ENNE GIUSEPPE DE RITA RISPONDE ALL’ATTRICE BENEDETTA PORCAROLI CHE HA “OSATO” DIRE CHE L’ITALIA È “UNA GERONTOCRAZIA”: “LA MIA GENERAZIONE NON HA MAI FATTO VALUTAZIONI PERSONALI E NON SI È MAI INNAMORATA TANTO DI SÉ STESSA DA DIRE "FACCIO TUTTO IO". SIAMO STATI IN SECONDA LINEA, ERAVAMO NASCOSTI, E INTANTO CI SIAMO FORMATI - SE LA GENERAZIONE DEI GIOVANI FOSSE INTELLIGENTE COME LA MIA, INVECE DI ANDARE ALLA RICERCA DEL POTERE ALTO, DOVREBBE AVERE LA MODESTIA DI OCCUPARSI DELLA DIMENSIONE INTERMEDIA DEL POTERE…”