FLASH! - JACOPO IACOBONI TWEET: “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE, LA PACE VA COSTRUITA”, HA DETTO OGGI GIUSEPPE CONTE, IL CANDIDATO ITALIANO PREFERITO DA DONALD TRUMP. GIURO. “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE”

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

CHI VINCE LE ELEZIONI? IL PARTITO DEGLI INDECISI! – VALE IL 42% E RIUNISCE TUTTI GLI ITALIANI CHE DURANTE QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE TENDENTE AL RIDICOLO NON HANNO TROVATO UN OPZIONE VALIDA – OCCHIO ALLA FASCIA DI ETA’ PIU’ GIOVANE: IL 60% DEI RAGAZZI POTREBBE RIMANERE A CASA - “DONNA GIORGIA” HA FIUTATO IL PERICOLO E STRIGLIA GLI ALLEATI: “MI PREOCCUPA CHI DICE CHE ABBIAMO VINTO” E LETTA TENTA DI AMMALIARE GLI INDECISI - MA CON UN TASSO DI ASTENSIONISMO ALTO LA BATOSTA LA PRENDEREBBE CONTE…

“PORTERÒ IL REGNO UNITO FUORI DALLA TEMPESTA” – IL PRIMO DISCORSO DA NUOVA PREMIER DELLA GRAN BRETAGNA DI LIZ TRUSS, LA TERZA DONNA A DOWNING STREET, DOPO MARGARET THATCHER E THERESA MAY. PER LA PRIMA VOLTA NESSUN MASCHIO BIANCO NEI MINISTERI CHIAVE. “LA PRIORITÀ SONO L'ECONOMIA, L'ENERGIA E LA SANITÀ” – BORIS JOHNSON DICE CHE SPARIRA' IN QUALCHE ANGOLO DEL PACIFICO E CITA CINCINNATO (OCCHIO, PERCHE' CINCINNATO VENNE RICHIAMATO AL POTERE PER SALVARE LA REPUBBLICA ROMANA) - VIDEO

SALVINI E CONTE, COME LIMITARE I DANNI DI UN RIDIMENSIONAMENTO ANNUNCIATO - PER IL “CAZZARO VERDE”, L'OPERAZIONE DI RILANCIO VUOL DIRE BUCARE LE RUOTE ALLA MACCHINA DELLA MELONI IN MODALITÀ DRAGHETTA – LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO DEVE CERCARE DI FAR DIMENTICARE DI ESSERE STATO AL POTERE PER QUASI CINQUE ANNI: CON TUTTI, A PARTIRE PROPRIO DALLA LEGA SALVINIANA. E MOSTRA ALL'ELETTORATO UN VOLTO PROGRESSISTA, AIUTATO DALLE APERTURE DEL PD, CHE RISTAGNANO IN ALCUNI SETTORI DEL PARTITO DI ENRICO LETTA