FLASH! - JACOPO IACOBONI TWEET: “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE, LA PACE VA COSTRUITA”, HA DETTO OGGI GIUSEPPE CONTE, IL CANDIDATO ITALIANO PREFERITO DA DONALD TRUMP. GIURO. “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE”-
FLASH! - JACOPO IACOBONI TWEET: “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE, LA PACE VA COSTRUITA”, HA DETTO OGGI GIUSEPPE CONTE, IL CANDIDATO ITALIANO PREFERITO DA DONALD TRUMP. GIURO. “NESSUNO DICA CHE PUTIN NON VUOLE LA PACE”-
CHI VINCE LE ELEZIONI? IL PARTITO DEGLI INDECISI! – VALE IL 42% E RIUNISCE TUTTI GLI ITALIANI CHE DURANTE QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE TENDENTE AL RIDICOLO NON HANNO TROVATO UN OPZIONE VALIDA – OCCHIO ALLA FASCIA DI ETA’ PIU’ GIOVANE: IL 60% DEI RAGAZZI POTREBBE RIMANERE A CASA - “DONNA GIORGIA” HA FIUTATO IL PERICOLO E STRIGLIA GLI ALLEATI: “MI PREOCCUPA CHI DICE CHE ABBIAMO VINTO” E LETTA TENTA DI AMMALIARE GLI INDECISI - MA CON UN TASSO DI ASTENSIONISMO ALTO LA BATOSTA LA PRENDEREBBE CONTE…
"IL FOGLIO" SGANCIA LA BOMBA: NEI PALAZZI DELLA POLITICA CORRE VOCE CHE ALLA FINE GIORGIA MELONI POTREBBE RINUNCIARE A PALAZZO CHIGI! COME DAGO-ANTICIPATO, DONNA GIORGIA NON SI FIDA DEL "CAPITONE": HA PAURA CHE POSSA TRADIRLA E NON VUOLE FARLO TORNARE AL VIMINALE – LUI, DA PAR SUO, NON CI STA A DIVENTARE IL SUO VALLETTO. E OGNI GIORNO PROVA A FAR SALTARE IL TAVOLO - LA VERA PREOCCUPAZIONE DELLA MELONI E’…
“PORTERÒ IL REGNO UNITO FUORI DALLA TEMPESTA” – IL PRIMO DISCORSO DA NUOVA PREMIER DELLA GRAN BRETAGNA DI LIZ TRUSS, LA TERZA DONNA A DOWNING STREET, DOPO MARGARET THATCHER E THERESA MAY. PER LA PRIMA VOLTA NESSUN MASCHIO BIANCO NEI MINISTERI CHIAVE. “LA PRIORITÀ SONO L'ECONOMIA, L'ENERGIA E LA SANITÀ” – BORIS JOHNSON DICE CHE SPARIRA' IN QUALCHE ANGOLO DEL PACIFICO E CITA CINCINNATO (OCCHIO, PERCHE' CINCINNATO VENNE RICHIAMATO AL POTERE PER SALVARE LA REPUBBLICA ROMANA) - VIDEO
GRILLO TORNA A UN GRANDE CLASSICO: LA DEMOLIZIONE DELLE OLIMPIADI! DOPO AVER SILURATO CON LA RAGGI LA CANDIDATURA OLIMPICA DELLA CAPITALE (GALEOTTO FU IL MECCANICO DI DI BATTISTA), BEPPE MAO SI SCAGLIA CONTRO MILANO-CORTINA DEL 2026: "SONO LE OLIMPIADI DEL CEMENTO” - SUL BLOG DELL’ELEVATO UN POST FIRMATO DALLA SENATRICE GRILLINA ORLETTA VANIN METTE IN DUBBIO LA VOCAZIONE GREEN E LOW COST DELL’EVENTO…
SALVINI E CONTE, COME LIMITARE I DANNI DI UN RIDIMENSIONAMENTO ANNUNCIATO - PER IL “CAZZARO VERDE”, L'OPERAZIONE DI RILANCIO VUOL DIRE BUCARE LE RUOTE ALLA MACCHINA DELLA MELONI IN MODALITÀ DRAGHETTA – LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO DEVE CERCARE DI FAR DIMENTICARE DI ESSERE STATO AL POTERE PER QUASI CINQUE ANNI: CON TUTTI, A PARTIRE PROPRIO DALLA LEGA SALVINIANA. E MOSTRA ALL'ELETTORATO UN VOLTO PROGRESSISTA, AIUTATO DALLE APERTURE DEL PD, CHE RISTAGNANO IN ALCUNI SETTORI DEL PARTITO DI ENRICO LETTA