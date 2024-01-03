FLASH! LA JENA BARENGHI: “UN DEPUTATO CHE GIRA CON LA PISTOLA O È UN FASCISTA O È UN CRETINO. OPPURE ENTRAMBE LE COSE” (DA “LA STAMPA”)-
FLASH! LA JENA BARENGHI: “UN DEPUTATO CHE GIRA CON LA PISTOLA O È UN FASCISTA O È UN CRETINO. OPPURE ENTRAMBE LE COSE” (DA “LA STAMPA”)-
QUIZ-FLASH! - COME MAI, CON L'ARRIVO DEL 2024, LA CITTÀ DI MILANO AVRÀ UN NUOVO QUESTORE AL POSTO DI GIUSEPPE PETRONZI? (AIUTINO/1: LE POLEMICHE SULLA SICUREZZA DELLA METROPOLI LOMBARDA NON C'ENTRANO NIENTE - AIUTINO/2: I QUESTORI NON HANNO UNA SCADENZA PRECISA...)
PESSIME NOTIZIE PER MEDIASET, LA7 E DISCOVERY - A METÀ GENNAIO, APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE, LA RAI CHIEDERÀ AL GOVERNO DI RIDISCUTERE IL TETTO PUBBLICITARIO – NON BASTA LA COMPENSAZIONE DI 420 MILIONI DA PARTE DEL MEF PER LA RIDUZIONE DEL CANONE, DA 90 A 70 EURO, VOLUTA FORTISSIMAMENTE DA SALVINI PER ESSERE STATO “OSCURATO” DAI TALK MELONIANI DI RETE4 E AVVERSATO DAL “CORRIERE” E DAI PROGRAMMI DE LA7 DI URBANO CAIRO: RESTANO FUORI 30 MILIONI DEL VECCHIO CANONE +110 PER GLI INVESTIMENTI – SE SALIRÀ IL TETTO PUBBLICITARIO DELLA RAI, SARÀ GUERRA: PERCHÉ A PAGARNE PESANTI CONSEGUENZE SARANNO I RICAVI, GIÀ NON BRILLANTI, DI BERLUSCONI E DI CAIRO…
FLASH! - LEI NELLA PARTE DI LUI, LUI NELLA PARTE DI LEI! FOLLIA O GENIO? NE' L'UNA, NE' L'ALTRA. SEMPLICEMENTE, HA VINTO "IL MONDO AL CONTRARIO" DEL GENERALE 'MUCHO MACHO' VANNACCI. E GRAZIE ALLO SGUARDO VIGILE DI MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO", LIBERI TUTTI DALLA SCHIAVITU' DEI GENITALI. MASCHI SI NASCE, MA GIORGIA MELONI DIVENTA "UOMO DELL'ANNO"! MASSI': CON I FRATELLINI D'ITALIA AL POTERE, L'IDENTITA' SESSUALE E' COME LA SCHEDINA DEL TOTOCALCIO: 1-2-X... (IN COMPENSO SU "LIBERO" NEMMENO UNA RIGA SUL CASO VERDINI)
FLASH! - RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA IL GRANDE VECCHIO DELLE FONDAZIONI BANCARIE, IL 90ENNE GIUSEPPE GUZZETTI, E IL PRESIDENTE DI CRT, L’INOSSIDABILE "FURBIZIO" PALENZONA CHE, CAPITA L’ARIA CHE TIRA, ULTIMAMENTE FA DUPLEX CON FAZZOLARI: A MARZO LA STRANA COPPIA AVRA’ LA GIOIA DI AVERE GAETANO MICCICHE’ ALLA PRESIDENZA DI CDP, AL POSTO DI GORNO TEMPINI. MENTRE GUZZETTI AVRA’ IL PIACERE DI FAR SALIRE IL PRESIDENTE DI CARIPLO, GIOVANNI AZZONE, AL VERTICE DELL’ACRI, IN SOSTITUZIONE DI FRANCESCO PROFUMO, DESTINATO FRA UN ANNO ALLA PRESIDENZA DI BANCA INTESA….
DAGOREPORT - IL SILURAMENTO DI MINZOLINI È UN CAPITOLO DELLA BATTAGLIA TRA L’ANTI-MELONISMO DI PIERSILVIO-MARINA, INVIPERITI PER L’IRRILEVANZA DI FORZA ITALIA NEL GOVERNO, CONTRO IL LORO EX TUTOR FEDELE CONFALONIERI CHE, IN DUPLEX CON IL BOSS DELL’INFORMAZIONE DEL BISCIONE MAURO CRIPPA, DOPO UNA PASSIONE PER SALVINI, È STATO TRAFITTO DALLA DUCETTA - LA MOSSA DI PIERSILVIO DI ARRUOLARE LA “SINISTRA” BERLINGUER FU FATTA CONTRO CRIPPA E IN BARBA A CONFALONIERI - ANCHE MARINA HA SPEZZATO I RAPPORTI SIA CON CONFA SIA CON L’ALTRO NEO-MELONIANO ALESSANDRO SALLUSTI, REO DI CONFEZIONARE “IL GIORNALE” IN GLORIA DELLA DUCETTA. ’DOBBIAMO TROVARE IL MODO DI RIPRENDERCI IL QUOTIDIANO’’ (LE PORTE DELLA SANITÀ DELLA LOMBARDIA SBARRATE AGLI ANGELUCCI. MA SE BERTOLASO ESCE...) - A “STASERA ITALIA”, AL POSTO DI MINZO, È PRONTA A DECOLLARE SABRINA SCAMPINI, L’INEBRIANTE GIORNALISTA VICINISSIMA ALLA SINTASSI TELEVISIVA PREFERITA DA CRIPPA