FLASH! - “L'URNA ELETTORALE È IL CONTENITORE DESTINATO A RACCOGLIERE LE CENERI DEL M5S” (CLAUDIO CADEI PER “ITALIA OGGI”)-
FLASH! - “L'URNA ELETTORALE È IL CONTENITORE DESTINATO A RACCOGLIERE LE CENERI DEL M5S” (CLAUDIO CADEI PER “ITALIA OGGI”)-
TRUMP E' VIVO E HA BIDEN NEL MIRINO - OCCHIO, ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE HANNO VINTO QUASI TUTTI I CANDIDATI BATTEZZATI DALL'EX PRESIDENTE, CHE È IN VANTAGGIO ANCHE IN PENNSYLVANIA, STATO CHIAVE PER LE ELEZIONI DI MIDTERM - IL MOVIMENTO "MAKE AMERICA GREAT AGAIN" GODE DI OTTIMA SALUTE: SI PARLA ANCORA DI ELEZIONI RUBATE NEL 2020 E SI CAVALCANO POSIZIONI ANTI-ABORTO, ANTI-GAY E ANTI-MUSULMANI…
"LIBERO" BECCIU IN "LIBERO" STATO - DURANTE L’INTERROGATORIO DEL CARDINALE, AL PROCESSO SULLO SCANDALO FINANZIARIO IN VATICANO, IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA ALESSANDRO DEIDDI HA TIRATO IN BALLO “LIBERO” E GLI ARTICOLI DI RENATO FARINA. SCATENANDO VITTORIO FELTRI NON L’HA PRESA BENISSIMO: “È UNA PRESSIONE DEGNA DELLA BIELORUSSIA PER CONDIZIONARE CHIUNQUE OSI DISTANZIARSI DALLA VERSIONE ACCREDITATA DAGLI ACCUSATORI E FATTA PROPRIA QUIETAMENTE DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI GIORNALI” - “CONFESSO: IL PRIMO A SCRIVERNE IN SERIE SONO STATO IO. LESA MAESTÀ DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA?”
DRAGHI, IL NAVIGATOR DEI NAVIGATOR - “MARIOPIO” È RIUSCITO A TROVARE UN LAVORO AI 1884 "FORMATORI" DEI SUSSIDIATI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: IL GOVERNO HA PROROGATO IL CONTRATTO PER ALTRI 5 MESI, FINO AD OTTOBRE 2022, CON UN COMMA INSERITO NEL DECRETO AIUTI. BENE, BENISSIMO: ADESSO CHE SONO AL SICURO, FINALMENTE FARANNO QUALCOSA?
OCCHIO, PUTIN NON HA LA RUSSIA IN PUGNO – DOPO LE CREPE NEL CERCHIO MAGICO DELLO ZAR, I PARTIGIANI INVISIBILI TENTANO DI MINARE LE FONDAMENTA DEL REGIME: ROCCAFORTE DEI MALPANCISTI ANTIPUTIN È EKATERINBURG, LA CAPITALE DEGLI URALI DOVE LE PERSONE SCENDONO IN PIAZZA CONTRO LA GUERRA PIÙ CHE IN QUALSIASI CITTÀ RUSSA - A PREOCCUPARE PUTIN È IL SUO GOVERNATORE: LE VOLTE IN CUI KUYVASHEV HA APPOGGIATO LA GUERRA IN PUBBLICO SI CONTANO SULLE DITA DI UNA MANO...
NON FATE GLI STRONZI: QUI COMANDA MATTARELLA - SOLO CONTE E QUALCHE KAMIKAZE GRILLINO PUO’ PENSARE DI FAR SALTARE IL GOVERNO E PORTARE L’ITALIA AL VOTO A OTTOBRE, A POCHI MESI DALLA FINE DELLA LEGISLATURA - IL QUIRINALE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI AVALLARE UN DELIRIO SIMILE: SI MARCIA ALLINEATI E COPERTI FINO AL 2023 - LETTA HA AVVISATO CONTE: SE STACCHI LA SPINA AL GOVERNO, L’ALLEANZA PD-M5S E’ MORTA…