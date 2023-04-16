FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ORSA JJ4 È SALVA, GRAZIE AL TAR DI TRENTO CHE HA BLOCCATO L’ORDINE DI ABBATTERLA. È LA SECONDA VOLTA CHE QUELL’ORSA SCAMPA ALLA MORTE. TRE ANNI FA L’ANIMALE FU GRAZIATO DALLO STESSO TRIBUNALE: BASTAVA IL COLLARE ELETTRONICO. POI PERÒ LE PILE DEL COLLARE SI SONO SCARICATE, E UN GIORNO JJ4 HA UCCISO IL RUNNER. MORTO NON PER COLPA DELL’ORSA, MA PER LA SFORTUNA DI VIVERE IN UN PAESE DOVE C’È SEMPRE UN TAR CHE BLOCCA TUTTO E QUALCUNO CHE DIMENTICA DI CAMBIARE LE BATTERIE…”-