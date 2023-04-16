FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ORSA JJ4 È SALVA, GRAZIE AL TAR DI TRENTO CHE HA BLOCCATO L’ORDINE DI ABBATTERLA. È LA SECONDA VOLTA CHE QUELL’ORSA SCAMPA ALLA MORTE. TRE ANNI FA L’ANIMALE FU GRAZIATO DALLO STESSO TRIBUNALE: BASTAVA IL COLLARE ELETTRONICO. POI PERÒ LE PILE DEL COLLARE SI SONO SCARICATE, E UN GIORNO JJ4 HA UCCISO IL RUNNER. MORTO NON PER COLPA DELL’ORSA, MA PER LA SFORTUNA DI VIVERE IN UN PAESE DOVE C’È SEMPRE UN TAR CHE BLOCCA TUTTO E QUALCUNO CHE DIMENTICA DI CAMBIARE LE BATTERIE…

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“L’ODIO ALLO STATO PURO STAVA AVVELENANDO LA NAZIONE” – GIORGIA MELONI INVIA UN LUNGO E SENTITO MESSAGGIO PER L’ANNIVERSARIO DEL ROGO DI PRIMAVALLE, IN CUI TRENT’ANNI FA PERSERO LA VITA VIRGILIO E STEFANO MATTEI, FIGLI DEL MILITANTE DEL MSI MARIO: “FU UN PUNTO DI NON RITORNO PER LA VIOLENZA POLITICA. QUELLO CHE POSSIAMO FARE OGGI È TENERE VIVA LA MEMORIA, PER CONDURRE L’ITALIA VERSO UNA PIENA E VERA PACIFICAZIONE NAZIONALE” – TRA QUANTO ARRIVERANNO LE CRITICHE E I PARAGONI CON LE PAROLE DELLA PREMIER SULLE FOSSE ARDEATINE?  – VIDEO: LA GAFFE DELL’INVIATA DEL TG1

“UNO SCATTO OSCENO” – L’ATTIVISTA GHANESE DJARAH KAN SI FA PRENDERE UN PO’ TROPPO LA MANO E CRITICA GIORGIA MELONI PER ESSERSI PERMESSA NIENTEMENO DI FARE UNA FOTO CON UN GRUPPO DI BAMBINI AFRICANI, IN ETIOPIA: “I FASCISTI DI OGGI NON SONO I FASCISTI DI IERI. SONO PIÙ FURBI. DICONO CHE NON SONO RAZZISTI, MA SOLO FAVOREVOLI ALLA PROTEZIONE DEI PROPRI CONFINI. TUTTO IN DIFESA DELLA PATRIA. E NON C'È NIENTE DI MALE, A FARSI UNA FOTO CON IL FUTURO CHE FARAI ANNEGARE NEL MEDITERRANEO…”

URBANO CAIRO SCRIVE A DAGOSPIA: “ENRICO DEAGLIO SOSTIENE CHE DURANTE UN NOSTRO INCONTRO, AVVENUTO A GENNAIO DI QUEST’ANNO, MI TROVÒ SPAVENTATO PER LA TRASMISSIONE DI MASSIMO GILETTI ALLA QUALE AVEVA PARTECIPATO CON BAIARDO IN STUDIO. NON ERO PER NULLA SPAVENTATO, LO DIMOSTRA IL FATTO CHE GILETTI È ANDATO IN ONDA TRANQUILLAMENTE PER MOLTE PUNTATE DOPO IL NOSTRO INCONTRO, AFFRONTANDO LO STESSO ARGOMENTO IN TOTALE LIBERTÀ. IN MERITO ALLA BATTUTA SU DELL’UTRI, OVVIAMENTE SI PARLAVA DI QUESTIONI LEGATE A DINAMICHE E RIVALITÀ TUTTE AZIENDALI..."