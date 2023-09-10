FLASH! “IL CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “È LEGITTIMO DOMANDARSI COME MAI UNA FAN DI VLADIMIR PUTIN SIA STATA ASSUNTA DAL SENATO. PERÒ METTETEVI NEI PANNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ENTRAVANO A PALAZZO MADAMA E COGLIEVANO UN SUSSURRO: ‘BISOGNA SOSTENERE LA RUSSA’. ATTRAVERSAVANO IL SALONE GARIBALDI E UDIVANO UN SOLO MOTTO: ‘NOI STIAMO CON LA RUSSA’. ANDAVANO ALLA BUVETTE E SENTIVANO MORMORARE: ‘SE CADE LA RUSSA CE NE ANDIAMO TUTTI A CASA’. COSA DOVEVANO FARE QUELLI? HANNO FATTO VINCERE LA RUSSA. DEV’ESSERE ANDATA COSÌ”-