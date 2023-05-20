FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL CANONE RAI NELLA BOLLETTA DELLA LUCE È L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: LO PAGANO TUTTI. EPPURE NON PIACE A MATTEO SALVINI, CHE VUOLE ABOLIRLO, SOSTENENDO CHE LA RAI DOVREBBE VIVERE SENZA I SOLDI DEI CONTRIBUENTI. È UNA PROPOSTA INTERESSANTE. SAREBBE PERSINO CREDIBILE, SE IL MEDESIMO SALVINI NON STESSE TRATTANDO SOTTOBANCO – IN ATTESA DELLA PRIVATIZZAZIONE – PER OTTENERE DIREZIONI, VICEDIREZIONI, TG REGIONALI, CANALI RADIO E PROGRAMMI ASSORTITI DEL SERVIZIO PUBBLICO”

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politica

DAGOREPORT! LUNEDÌ, TORNATA DAL G7, GIORGIA MELONI DOVRÀ VEDERSELA CON IL PARTITO RAI DI FRATELLI D’ITALIA, GUIDATO DA GIAMPAOLO ROSSI (ADEPTI: MELLONE, CORSINI, ROBERTO SERGIO). TUTTI INSIEME SI SBATTONO CONTRO LA NOMINA DI CHIOCCI AL TG1. IL MOTIVO? DA BRAVI CAMERATI, CHIOCCI NON FA PARTE DELLA LORO FILIERA, QUINDI È “INAFFIDABILE”, E FANNO IL TIFO PER RAO - COME ALLEATI ESTERNI, ROSSI HA STRETTO ALLEANZA CON I RENZIANI MARIO ORFEO E LA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI, MESSA ALL’EPOCA DAL GOVERNO DRAGHI, CHE NON CI PENSA MINIMAMENTE AD ALZARE I TACCHI; ANZI, PUR DI RESTARE INCOLLATA ALLA POLTRONA, HA VOTATO PER ROBERTO SERGIO. E PER LA GIOIA DI ROSSI, LA SOLDI HA FATTO SAPERE CHE NON VOTERÀ IN ASSEMBLEA PER CHIOCCI PERCHÉ TRATTASI DI UN ESTERNO RAI. COME SE ROSSI, CHE IL 25 MAGGIO VERRÀ NOMINATO DA SERGIO DIRETTORE GENERALE, FOSSE UNA RISORSA INTERNA...

ZELENSKY ARRIVA AL G7 E TROVA COME REGALO I CACCIA F-16 – IL PRESIDENTE UCRAINO ATTERRERA' QUESTA SERA A HIROSHIMA, DOVE IERI È STATO RIBADITO IL SOSTEGNO ECONOMICO E MILITARE A KIEV – LA CASA BIANCA FA SAPERE CHE, NON SOLO CHE NON SI OPPORRÀ AL TRASFERIMENTO IN UCRAINA DEGLI F-16 PRODOTTI IN AMERICA IN DOTAZIONE AD ALTRI PAESI EUROPEI, MA ANCHE CHE GLI USA INSIEME AGLI ALLEATI ADDESTRERANNO I PILOTI UCRAINI – LA MOSSA DI ZELENSKY AL SUMMIT DEI PAESI ARABI A GEDDA: IL DAGOREPORT