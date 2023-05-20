FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL CANONE RAI NELLA BOLLETTA DELLA LUCE È L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: LO PAGANO TUTTI. EPPURE NON PIACE A MATTEO SALVINI, CHE VUOLE ABOLIRLO, SOSTENENDO CHE LA RAI DOVREBBE VIVERE SENZA I SOLDI DEI CONTRIBUENTI. È UNA PROPOSTA INTERESSANTE. SAREBBE PERSINO CREDIBILE, SE IL MEDESIMO SALVINI NON STESSE TRATTANDO SOTTOBANCO – IN ATTESA DELLA PRIVATIZZAZIONE – PER OTTENERE DIREZIONI, VICEDIREZIONI, TG REGIONALI, CANALI RADIO E PROGRAMMI ASSORTITI DEL SERVIZIO PUBBLICO”-