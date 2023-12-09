FLASH! IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA DESTRA VUOLE UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL SUPERBONUS. SBAGLIA. SE È VERO CHE A NAPOLI CHI CHIEDEVA IL RIMBORSO PER LAVORI INESISTENTI INCASSAVA ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA, CHE UN IMPRENDITORE HA FINTO DI ESEGUIRLI MENTRE ERA AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER RICETTAZIONE, CHE AD AVELLINO SONO STATE PRESENTATE DUEMILA DOMANDE – ALCUNE FIRMATE DA PERSONE GIÀ MORTE – PER RISTRUTTURAZIONI IN COMUNI CHE NON ESISTONO, UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA NON BASTA. QUI C’È MATERIA PER UNA SERIE TV”-