FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOPO AVER PLACIDAMENTE AFFERMATO CHE GIORGIA MELONI È ‘NEONAZISTA NELL'ANIMO’, LUCIANO CANFORA SI RIFIUTA DI DARE QUALUNQUE ‘DEFINIZIONE VIBRANTE’ DI VLADIMIR PUTIN. L'AGGETTIVO PIÙ ASPRO CHE LUI RIESCE A USARE PER L'UOMO CHE HA ORDINATO I MASSACRI IN UCRAINA, ELIMINATO GLI OPPOSITORI E INCARCERATO I DISSIDENTI È ‘GOFFO’. MA ATTENZIONE: NON NELL'ANIMO…”-
L’UCRAINA NELL’UE È UNA BUONA IDEA? - BARBARA SPINELLI: “L’ADESIONE DI KIEV, MOLDAVIA E GEORGIA AGGIUNGEREBBE AGLI ABITANTI DELL’UNIONE CIRCA 51 MILIONI, TUTTI APPARTENENTI A PAESI CHE O VIVONO IN PIENA GUERRA, O SONO DOTATI DI CONFINI INCANDESCENTI CON MOSCA” - “LA NATURA E L’IMMAGINE DELL’UNIONE NE VERREBBERO ALTERATE IN MANIERA DRASTICA. GIA? OGGI I PAESI DELL’EST – POLONIA E BALTICI IN PRIMA LINEA – SONO NELL’UNIONE CON L’IDEA DI CAMBIARNE PROPOSITI E RAGION D’ESSERE. LA DIVISIONE TRA VECCHIA E NUOVA EUROPA NEL MEDIO PERIODO POTREBBE TORNARE A ESSERE NON SOLO VISIBILE MA DISTRUTTIVA E AUTODISTRUTTIVA…”
ANTIMAFIA DEGLI SCAZZI - IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA FINISCE IN PEZZI SUL VOTO PER IL NUOVO DIRETTORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, POSTO LASCIATO LIBERO DA FEDERICO CAFIERO DE RAHO, ANDATO IN PENSIONE - GRATTERI È IN POLE, MA OCCHIO A MELILLO, VICINO AL PD, E ALL'INTERNO RUSSO: ALLE AUDIZIONI A PORTE CHIUSE IN CUI I CANDIDATI RISPONDEVANO ALLE DOMANDE DEI CONSIGLIERI NON È PASSATA INOSSERVATA LA PRESENZA DI...
POSTA! - CARO DAGO, IL RACCONTO DA SHANGHAI CHE RIGUARDA 26 MILIONI DI PERSONE METTE DEFINITIVAMENTE LA PAROLA FINE ALLE ASSURDE E IDIOTE PROTESTE SULLA PRESUNTA DITTATURA SANITARIA ITALIANA. NELL'ULTIMO TRENTENNIO, ECONOMICAMENTE, ABBIAMO VISSUTO AL DI SOPRA DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ E CON LA PANCIA PIENA SIAMO USCITI DALLA REALTÀ, LA NOSTRA DEMOCRAZIA, DOVE OGNUNO È LIBERO SU TUTTO E GARANTITO OLTREMISURA, CI HA OBNUBILATO LA MENTE. SPERANDO CHE LA VICINA GUERRA NON SI ESPANDA E CI FACCIA SVEGLIARE TUTTI SUDATI....