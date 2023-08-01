FLASH - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “GIORGIA MELONI HA PUBBLICATO SU FACEBOOK UNA FOTO IN CUI TIENE IN BRACCIO LA FIGLIA DI SETTE ANNI E COMMENTA: ‘IO E TE, CHE AFFRONTIAMO IL MONDO MANO NELLA MANO’. IMMAGINE COMMOVENTE, CHE SUSCITA SIMPATIA PER LA MAMMA. CHE PERÒ, A SETTEMBRE, DIFFIDAVA I MEDIA DAL ‘PUBBLICARE IMMAGINI CHE RITRAGGANO LA FIGLIA MINORE’, MINACCIANDO ‘LE INEVITABILI CONSEGUENZE DI LEGGE’. DUNQUE ORA NON SO SE HA RAGIONE LA MAMMA PREMIER CHE INVOCAVA IL DIRITTO ALLA PRIVACY O QUELLA CHE METTE SUA FIGLIA IN VETRINA…”

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FUOCO SU GIORGIA, DA DESTRA! – IN FRATELLI D'ITALIA C'E' UN 25% CHE RIGETTA LA TRASFIGURAZIONE DELLA MELONI DI GOVERNO: FILO-ATLANTISTA, FILO-UCRAINA, GARANTISTA E DIALOGANTE CON GLI EURO-POTERI, DA TRUMPIANA E' DIVENTATA AMICA DI BIDEN E PURE "GRETINA" SUL "CLIMATE CHANGE" (AVVISATE GIAMBRUNO) - INTERVISTATO, L'EX MISSINO GIANNI ALEMANNO IMPALLINA L'EX CAMERATA GIORGIA PER ATLANTISMO SENZA LIMITISMO ("PERSINO I VECCHI LEADER DC RIUSCIVANO A STARE NELLA NATO SENZA AVERE POSIZIONI COSÌ NETTE") E MANDA UN SEGNALE AL MONDO DESTRORSO CHE NON SI RICONOSCE NEL TRASFORMISMO TURBO LIBERISTA E PRONO A CONFINDUSTRIA IMPOSTO DALLA "NUOVA MERKEL" - PER FORTUNA CHE I SUOI ALLEATI DI GOVERNO, DA LEGA A FORZA ITALIA, SONO COMPATTI COME UN BUDINO ANDATO A MALE... 

ALAIN, L'EBREO SCOPANTE! (VERSIONE AGGIORNATA) - LA CARRIERA DI UN LIBERTINO SPECIALIZZATO NEL FAR FELICI (PER 15 MINUTI) LE MEJO CARAMPANE DE' NOANTRI - NESSUNO, DELLA CONVENTICOLA DEI DONGIOVANNI COLTI, SNOB E CHIC (ECO, GUGLIELMI, CACCIARI, ETC.) HA RISCOSSO PIÙ SUCCESSO NEL "RIMORCHIO CULTURALE" DI COLUI CHE SPOSÒ MARGHERITA, LA FIGLIA DELL’AVVOCATO, PER ESSERE POI MESSO ALLA PORTA CON UNO STRATAGEMMA CHE SOLO LA PERFIDIA DEGLI AGNELLI POTEVA INVENTARSI - ALCUNE ALAIN-VICTIMS: DALLA MARCHESA SANDRA VERUSIO A BENEDETTA FUMI EX PRINCIPESSA LANZA DI SCALEA, DA EMMA BINI, EX MOGLIE DI PHILIPPE LEROY, ALL’ANTIQUARIA ALESSANDRA DI CASTRO, DALLA ZARINA DI “VOGUE” FRANCA SOZZANI A ROSI GRECO, CHE RIUSCÌ NELL’IMPRESA DI CONDURLO ALL’ALTARE. L'UNICA A SFANCULARLO FU IRENE GHERGO, LA MADONNA DEI PARIOLI, CHE UN BEL GIORNO LO MISE ALLA PORTA CON UN SECCO "SEI NOIOSO…"

DAGOREPORT - CHE NE SARÀ DI FORZA ITALIA? FINO AL CONGRESSO, CHE SI CELEBRERÀ AD APRILE, NON SI MUOVERÀ FOGLIA: MARINA E PIER SILVIO BERLUSCONI VOGLIONO TENERE SULLA GRATICOLA TAJANI, SEMPRE PIÙ OSTAGGIO DELLA MELONI – RENZI E SALVINI SI MUOVONO NELL'OMBRA, FLIRTANDO CON LICIA RONZULLI, PER PAPPARSI FORZA ITALIA, CON DENIS VERDINI GRAN BURATTINAIO – L’INSOFFERENZA DEI FIGLI DEL CAV PER IL BLA BLA DA POMPIERE DI GIANNI LETTA E LA TENSIONE (NON RIENTRATA) TRA MARINA BERLUSCONI E LA DUCETTA SULLA GIUSTIZIA...