FLASH - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “GIORGIA MELONI HA PUBBLICATO SU FACEBOOK UNA FOTO IN CUI TIENE IN BRACCIO LA FIGLIA DI SETTE ANNI E COMMENTA: ‘IO E TE, CHE AFFRONTIAMO IL MONDO MANO NELLA MANO’. IMMAGINE COMMOVENTE, CHE SUSCITA SIMPATIA PER LA MAMMA. CHE PERÒ, A SETTEMBRE, DIFFIDAVA I MEDIA DAL ‘PUBBLICARE IMMAGINI CHE RITRAGGANO LA FIGLIA MINORE’, MINACCIANDO ‘LE INEVITABILI CONSEGUENZE DI LEGGE’. DUNQUE ORA NON SO SE HA RAGIONE LA MAMMA PREMIER CHE INVOCAVA IL DIRITTO ALLA PRIVACY O QUELLA CHE METTE SUA FIGLIA IN VETRINA…”