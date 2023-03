15 mar 2023 16:43

FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “HANNO VINTO PROMETTENDO DI FERMARE GLI SBARCHI. DI TAGLIARE LE TASSE CON L’ALIQUOTA UNICA. DI AUMENTARE LE PENSIONI MINIME A 1.000 EURO. ADESSO, SEI MESI DOPO, SI SONO ACCORTI CHE BLOCCARE I BARCONI È IMPOSSIBILE. CHE LA FLAT TAX SVUOTEREBBE LE CASSE DELLO STATO. CHE NON CI SONO I SOLDI PER AUMENTARE LE PENSIONI. COSÌ HANNO SPOSTATO IL TRAGUARDO: MANTERREMO TUTTE LE PROMESSE, DICONO, MA TRA CINQUE ANNI. ORA IL PROBLEMA È COME AMMAZZARE IL TEMPO IN QUESTI QUATTRO ANNI E MEZZO…”