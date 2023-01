16 gen 2023 12:28

FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NON SAPPIAMO CHI SARÀ IL SUCCESSORE DI ENRICO LETTA, NÉ COME SARÀ IL PD NELLA STAGIONE D'ORO DELLA DESTRA, MA DOMENICA PROSSIMA SI RIUNIRÀ LA SUA ASSEMBLEA COSTITUENTE PER APPROVARE LA SUA ‘NUOVA COSTITUZIONE’. IL TIMING È SINGOLARE, PERCHÉ È COME SE UNA SQUADRA DI CALCIO DECIDESSE LA FORMAZIONE PRIMA DI AVER SCELTO L'ALLENATORE. MA SONO PASSATI TRE MESI E MEZZO DALLA SCONFITTA ELETTORALE E MANCANO ANCORA 40 GIORNI ALLE PRIMARIE: IN QUALCHE MODO BISOGNA PUR AMMAZZARE IL TEMPO…”