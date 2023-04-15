FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DA ORA IN POI, A CHIUNQUE VORRÀ SOSTENERE CHE CALENDA È BUGIARDO E INAFFIDABILE, BASTERÀ CITARE RENZI. ALLO STESSO MODO, PER DIPINGERE RENZI COME UN CINICO MEGALOMANE SARÀ SUFFICIENTE INCOLLARE I VIRGOLETTATI DI CALENDA. IL TERZO POLO DUNQUE NON È SOLO ‘DEFINITIVAMENTE MORTO’ COME HA ANNUNCIATO L’UOMO CHE DOVEVA GUIDARLO: QUELLA CHE DOVEVA ESSERE LA TERRA PROMESSA DEI LIBERALDEMOCRATICI ORA È DIVENTATA UN CAMPO MINATO SUL QUALE NESSUNO, PER MOLTO TEMPO, VORRÀ PIÙ METTERE PIEDE…”

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

SILENZIO, PARLA ARIANNA MELONI! – LA SORELLA DI GIORGIA, MOGLIE DEL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, COMMENTA PER LA PRIMA VOLTA, CON “IL FOGLIO”, IL “GOSSIP” SU RACHELE SILVESTRI, LA DEPUTATA DI FDI “COSTRETTA” A FARE IN TEST DEL DNA AL FIGLIO – TRA LE MOLTE VOCI DI PALAZZO, INFATTI, CI SAREBBE STATO CHI HA TIRATO IN BALLO IL NOME DI “LOLLO”: “SÌ, ANCHE QUESTA ABBIAMO DOVUTO SOPPORTARE, MA ABBIAMO LE SPALLE LARGHE. PECCATO CHE NESSUN GIORNALE ABBIA SCRITTO IN MANIERA CHIARA UNA COSA DEL GENERE. COSÌ SAREMMO ANDATI IN VACANZA CON I SOLDI DEL RISARCIMENTO DELLE QUERELE. ANZI…”