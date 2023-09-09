FLASH! “IL CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DA QUANDO RENZI HA ANNUNCIATO CHE ALZERÀ LA BANDIERA DEL CENTRO – L’ATLANTIDE DEL NOSTRO PIANETA POLITICO – GLI EX DEMOCRISTIANI SONO IN AGITAZIONE. PIÙ DI TUTTI CLEMENTE MASTELLA, CHE DAL CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO A NOI DI CENTRO PRESIDIA QUELL’AREA DA TRENT’ANNI. ‘NON VORREI RITROVARMI COME MEUCCI – HA CONFIDATO AL CORRIERE – IL VERO INVENTORE DEL TELEFONO, FREGATO DA BELL CHE REGISTRÒ PER PRIMO IL BREVETTO’. IL PARAGONE È BRILLANTE, A PARTE UN DETTAGLIO: IL TELEFONO FUNZIONAVA”-