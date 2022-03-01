FLASH - “JENA” PER “LA STAMPA”: “IN UCRAINA SI MUORE E IN ITALIA LA MAGGIORANZA LITIGA SULLA RIFORMA DEL CATASTO”- -
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FLASH - “JENA” PER “LA STAMPA”: “IN UCRAINA SI MUORE E IN ITALIA LA MAGGIORANZA LITIGA SULLA RIFORMA DEL CATASTO”- -
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CHE RAPPORTI AVEVANO SALVINI E PUTIN? LO SUSSURRA GIORGIO DELL’ARTI SU “OGGI”: “SAPUTO CHE PUTIN AVEVA APERTO UNA LINEA DI CREDITO DI 9 MILIARDI IN FAVORE DI MARINE LE PEN (NOVEMBRE 2014) DICHIARÒ CHE UN PO' DI SOLDI RUSSI AVREBBERO FATTO COMODO ANCHE A LUI. LA STRATEGIA DI PUTIN NEI FINANZIAMENTI AI PARTITI EUROPEI ERA CHIARA: AIUTARE LE FORMAZIONI POLITICHE ANTI-EURO" - LA RISPOSTA DI SALVINI: "PER IL NEW YORK TIMES IO SAREI RICATTATO DALLA RUSSIA? SCIOCCHEZZE. NON HO MAI PRESO RUBLI, DOLLARI O FRANCHI SVIZZERI"
LA GUERRA FA MALE ANCHE ALLA CINA: UCRAINA E RUSSIA SONO IN MEZZO ALLA “VIA DELLA SETA” - PECHINO NON VOLEVA INSTABILITÀ VISTO CHE NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA (E DELLA BIELORUSSIA) PASSANO MOLTI DEI CORRIDOI FERROVIARI DELLA SUA “BELT & ROAD INITIATIVE” CHE COLLEGANO LA CINA ALL’EUROPA - DAL 2011 ALLA FINE DI GENNAIO 2022 BEN 50MILA TRENI MERCI HANNO PERCORSO QUESTA ROTTA, PER UN TOTALE DI 240 MILIARDI DI DOLLARI DI VALORE DI BENI CINESI DI TUTTI I TIPI - LO SCORSO ANNO SOLTANTO DA CHONGQING VERSO LE CITTÀ EUROPEE SONO ARRIVATI 10 MILIONI DI COMPUTER…
“L'OCCIDENTE, LA NATO, L'EUROPA E L'ITALIA SONO GIÀ IN GUERRA CON LA RUSSIA CHE HA INVASO L'UCRAINA” - DOMENICO QUIRICO: “LA GUERRA COMBATTUTA SENZA DIRLO REGGE PER UN TEMPO LIMITATO. SARANNO GLI UCRAINI STESSI A FARLA CROLLARE. QUANDO LA POTENZA RUSSA SI ABBATTERÀ SU DI LORO CON TUTTA LA VIOLENZA POSSIBILE, LE ARMI ‘IN LEASING’ NON BASTERANNO PIÙ E CI CHIEDERANNO DI TENER FEDE ALL'IMPEGNO CHE ABBIAMO SOTTOSCRITTO INVIANDOLE: CI CHIEDERANNO DI INTERVENIRE. ACCADE SEMPRE COSÌ: PRIMA SI SPEDISCONO ARMI E ‘ISTRUTTORI’, POI SI SCOPRE CHE NON BASTA MA INTANTO NE SEI GIA’ PARTE”