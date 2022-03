CHE RAPPORTI AVEVANO SALVINI E PUTIN? LO SUSSURRA GIORGIO DELL’ARTI SU “OGGI”: “SAPUTO CHE PUTIN AVEVA APERTO UNA LINEA DI CREDITO DI 9 MILIARDI IN FAVORE DI MARINE LE PEN (NOVEMBRE 2014) DICHIARÒ CHE UN PO' DI SOLDI RUSSI AVREBBERO FATTO COMODO ANCHE A LUI. LA STRATEGIA DI PUTIN NEI FINANZIAMENTI AI PARTITI EUROPEI ERA CHIARA: AIUTARE LE FORMAZIONI POLITICHE ANTI-EURO" - LA RISPOSTA DI SALVINI: "PER IL NEW YORK TIMES IO SAREI RICATTATO DALLA RUSSIA? SCIOCCHEZZE. NON HO MAI PRESO RUBLI, DOLLARI O FRANCHI SVIZZERI"