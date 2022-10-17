ZAN 1 ignazio la russa FEDERICO FORNARO - ELLY SCHLEIN - ALESSANDRO ZAN STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO LORENZO FONTANA ALLA CAMERA MOSTRATO DA ALESSANDRO ZAN E RACHELE SCARPA ZAN ZAN LA RUSSA twitter
FLASH! “NON CI PUO’ ESSERE SPAZIO AL VERTICE DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE PER CHI DORME INSIEME AI BUSTI DI MUSSOLINI” – IL DEPUTATO DEM ALESSANDRO ZAN ATTACCA LA RUSSA SU TWITTER MA VIENE SPERNACCHIATO DA UN UTENTE: “PASSI IL TEMPO A DIRE CHE OGNUNO PUO’ ANDARE A LETTO CON CHI VUOLE, E POI TI CONTRADDICI…”-
ZAN 1 ignazio la russa FEDERICO FORNARO - ELLY SCHLEIN - ALESSANDRO ZAN STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO LORENZO FONTANA ALLA CAMERA MOSTRATO DA ALESSANDRO ZAN E RACHELE SCARPA ZAN ZAN LA RUSSA twitter
COSA PENSA LETTA DELLE PAROLE DI ANDREA CRISANTI? "ANCHE DAL PD VOTI A LA RUSSA: SONO INDIGNATO, SERVE UN CHIARIMENTO" – LO "ZANZAROLOGO" ELETTO ALL'ESTERO COL PARTITO DEMOCRATICO: "SONO UN NEOFITA, UN INGENUO. MA SONO ESTERREFATTO CHE NEMMENO SE NE PARLI. DOPO UNA CAMPAGNA FATTA DI 'O NOI O LORO' ARRIVIAMO A QUESTA FARSA. IO ERO ENTRATO AL SENATO CON ALTRI PRESUPPOSTI…” (SE NON GLI VA BENE, SI PUO’ SEMPRE DIMETTERE)