FLASH! “NON CI PUO’ ESSERE SPAZIO AL VERTICE DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE PER CHI DORME INSIEME AI BUSTI DI MUSSOLINI” – IL DEPUTATO DEM ALESSANDRO ZAN ATTACCA LA RUSSA SU TWITTER MA VIENE SPERNACCHIATO DA UN UTENTE: “PASSI IL TEMPO A DIRE CHE OGNUNO PUO’ ANDARE A LETTO CON CHI VUOLE, E POI TI CONTRADDICI…”

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ZAN 1 ZAN 1 ignazio la russa ignazio la russa FEDERICO FORNARO - ELLY SCHLEIN - ALESSANDRO ZAN FEDERICO FORNARO - ELLY SCHLEIN - ALESSANDRO ZAN STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO LORENZO FONTANA ALLA CAMERA MOSTRATO DA ALESSANDRO ZAN E RACHELE SCARPA STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO LORENZO FONTANA ALLA CAMERA MOSTRATO DA ALESSANDRO ZAN E RACHELE SCARPA ZAN ZAN ZAN LA RUSSA twitter ZAN LA RUSSA twitter

 

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