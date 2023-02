SUL CASO COSPITO IL PD NON CE LA PUÒ PROPRIO FARE – L'EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ANDREA ORLANDO, NON SI PENTE AFFATTO DI ESSERE ANDATO CON UNA DELEGAZIONE DEM A VISITARE L'ANARCO-INSURREZIONALISTA NEL CARCERE DI SASSARI: “VISITO LE CARCERI DAL 2006 E NON MI ERA MAI CAPITATO CHE FOSSE IN QUALCHE MODO ACCOSTATA LA VISITA A UN DETENUTO AL REATO COMPIUTO DA QUEL DETENUTO. NOI NON SAPEVAMO CHI FOSSERO I DETENUTI CHE AVREMMO INCONTRATO…” – VIDEO