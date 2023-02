IL BUDGET EUROPEO NON BASTA PIÙ – FINORA OGNI STATO MEMBRO VERSAVA ALL’UE L’1,2% DEL PIL, MA TRA PANDEMIA E GUERRA TUTTO È CAMBIATO: CI SONO GLI EUROBOND DA RIMBORSARE E C’È SOPRATTUTTO DA INVENTARE UNA SOLUZIONE PER DIFENDERE L’INDUSTRIA EUROPEA DALLE NUOVE NORME AUTARCHICHE AMERICANE. IL PROBLEMA È SEMPRE IL SOLITO: I TEDESCHI, CHE SI OPPONGONO PERCHÉ TANTO POSSONO SPENDERE E SPANDERE SENZA RIPERCUSSIONI (E INFATTI HANNO GIÀ SGANCIATO 200 MILIARDI IN AIUTI DI STATO)