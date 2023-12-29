FLASH! - LEI NELLA PARTE DI LUI, LUI NELLA PARTE DI LEI! FOLLIA O GENIO? NE' L'UNA, NE' L'ALTRA. SEMPLICEMENTE, HA VINTO "IL MONDO AL CONTRARIO" DEL GENERALE 'MUCHO MACHO' VANNACCI.  E GRAZIE ALLO SGUARDO VIGILE DI MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO", LIBERI TUTTI DALLA SCHIAVITU' DEI GENITALI. MASCHI SI NASCE, MA GIORGIA MELONI DIVENTA "UOMO DELL'ANNO"! MASSI': CON I FRATELLINI D'ITALIA AL POTERE, L'IDENTITA' SESSUALE E' COME LA SCHEDINA DEL TOTOCALCIO: 1-2-X... (IN COMPENSO SU "LIBERO" NEMMENO UNA RIGA SU VERDINI) 

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DAGOREPORT - IL SILURAMENTO DI MINZOLINI È UN CAPITOLO DELLA BATTAGLIA TRA L’ANTI-MELONISMO DI PIERSILVIO-MARINA, INVIPERITI PER L’IRRILEVANZA DI FORZA ITALIA NEL GOVERNO, CONTRO IL LORO EX TUTOR FEDELE CONFALONIERI CHE, IN DUPLEX CON IL BOSS DELL’INFORMAZIONE DEL BISCIONE MAURO CRIPPA, DOPO UNA PASSIONE PER SALVINI, È STATO TRAFITTO DALLA DUCETTA - LA MOSSA DI PIERSILVIO DI ARRUOLARE LA “SINISTRA” BERLINGUER FU FATTA CONTRO CRIPPA E IN BARBA A CONFALONIERI - ANCHE MARINA HA SPEZZATO I RAPPORTI SIA CON CONFA SIA CON L’ALTRO NEO-MELONIANO ALESSANDRO SALLUSTI, REO DI CONFEZIONARE “IL GIORNALE” IN GLORIA DELLA DUCETTA. ’DOBBIAMO TROVARE IL MODO DI RIPRENDERCI IL QUOTIDIANO’’ (LE PORTE DELLA SANITÀ DELLA LOMBARDIA SBARRATE AGLI ANGELUCCI. MA SE BERTOLASO ESCE...) - A “STASERA ITALIA”, AL POSTO DI MINZO, È PRONTA A DECOLLARE SABRINA SCAMPINI, L’INEBRIANTE GIORNALISTA VICINISSIMA ALLA SINTASSI TELEVISIVA PREFERITA DA CRIPPA

FLASH! – AVVISATE LA DUCETTA: IL GIURÌ D'ONORE, PROMOSSO DA CONTE CONTRO MELONI, VERRÀ GUIDATO DA GIORGIO MULÈ, VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI FORZA ITALIA E VICINO A MARINA BERLUSCONI, SPESSO CRITICO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E DELLA PREMIER, AL PUNTO CHE SI VOCIFERA CHE SIA D’ACCORDO CON L’ACCUSA DI PEPPINIELLO APPULO: SVENTOLANDO IL FAMOSO FAX SUL VIA LIBERA AL MES DA PARTE DELL'EX MINISTRO LUIGI DI MAIO, CON IL GOVERNO CONTE II ORMAI DIMISSIONARIO, LA MELONI HA DETTO FALSITÀ NELL’AULA DELLA CAMERA…