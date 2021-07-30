FLASH! - LEONARDO, AVANTI UN ALTRO! STAVOLTA CARTA E PROFUMO FANNO LA COSA GIUSTA: ARRUOLANO L'OTTIMO AMBASCIATORE SEM FABRIZI COME CONSIGLIERE DIPLOMATICO PER SEGUIRE LE ATTIVITA' INTERNAZIONALI...

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MA QUALE TRATTATIVA! - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA APPROVATO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NON C’È STATA ALCUNA DISCUSSIONE SUI CONTENUTI DEL TESTO. LA PARTITA SI È GIOCATA FUORI DA PALAZZO CHIGI, MA ERA TUTTA INTERNA AI CINQUE STELLE, CHE DOVEVANO FAR FINTA DI AVER OTTENUTO UN SUCCESSO - QUANDO GIORGETTI HA DETTO CHE CONTE STAVA “INIZIANDO LA GUERRA DI LOGORAMENTO CONTRO IL GOVERNO”, SUL VOLTO DI DRAGHI È COMPARSO UN SORRISO ASSAI ELOQUENTE, E IL PREMIER VOLEVA CHE I MINISTRI LO NOTASSERO….

ZINGARETTI È UN UOMO PREVIDENTE - ALLA VIGILIA DELLA SUA ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA, IL GOVERNATORE DEL LAZIO FU ASSUNTO DAL PD COME DIRIGENTE A 8MILA EURO LORDI AL MESE, PER POI ANDARE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, CHE CONTINUA TUTTORA: MA CHI PAGA I CONTRIBUTI “FIGURATIVI”? INDOVINATE! I CONTRIBUENTI. AL MOMENTO L’IMPORTO CUMULATO È IMPRECISATO, (PROBABILMENTE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO) - LA “PISTOLA” FUMANTE DE “LA VERITÀ” È IL CEDOLINO CORRISPOSTO A GENNAIO 2013, QUANDO…