FLASH! - LEONARDO, AVANTI UN ALTRO! STAVOLTA CARTA E PROFUMO FANNO LA COSA GIUSTA: ARRUOLANO L'OTTIMO AMBASCIATORE SEM FABRIZI COME CONSIGLIERE DIPLOMATICO PER SEGUIRE LE ATTIVITA' INTERNAZIONALI...-
FLASH! - LEONARDO, AVANTI UN ALTRO! STAVOLTA CARTA E PROFUMO FANNO LA COSA GIUSTA: ARRUOLANO L'OTTIMO AMBASCIATORE SEM FABRIZI COME CONSIGLIERE DIPLOMATICO PER SEGUIRE LE ATTIVITA' INTERNAZIONALI...-
DAGONOTA – PUÒ IL FILOSOFO AGAMBEN AFFERMARE CHE UN CITTADINO ITALIANO DEL 2021, A CUI SI VIETA DI NON ENTRARE IN UN MUSEO PERCHÉ NON VACCINATO, SIA PRIVATO DI UN DIRITTO ALLO STESSO MODO DI UN CITTADINO ITALIANO EBREO DEL 1938 CHE VENIVA ESCLUSO DALLE SCUOLE DI “OGNI ORDINE E GRADO’’, PER NON PARLARE DI LAGER E RAZZIE VARIE? COME MAI AGAMBEN CONSIDERA IL DECRETO SUL GREEN PASS EMANATO DEL GOVERNO DRAGHI SIMILE ALLE LEGGI DELLA DITTATURA FASCISTA?
MA QUALE TRATTATIVA! - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE HA APPROVATO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NON C’È STATA ALCUNA DISCUSSIONE SUI CONTENUTI DEL TESTO. LA PARTITA SI È GIOCATA FUORI DA PALAZZO CHIGI, MA ERA TUTTA INTERNA AI CINQUE STELLE, CHE DOVEVANO FAR FINTA DI AVER OTTENUTO UN SUCCESSO - QUANDO GIORGETTI HA DETTO CHE CONTE STAVA “INIZIANDO LA GUERRA DI LOGORAMENTO CONTRO IL GOVERNO”, SUL VOLTO DI DRAGHI È COMPARSO UN SORRISO ASSAI ELOQUENTE, E IL PREMIER VOLEVA CHE I MINISTRI LO NOTASSERO….
POSTA! - CARO DAGO, LA LEGA PENSA DI TRATTENERE QUALCHE DELIRANTE NO VAX FACENDO AMMUINA, MA FORSE SALVINI, A FURIA DI STARE NEL SUO MONDO SOCIAL, NON SI AVVEDE DELL’EMORRAGIA DI POTENZIALI ELETTORI CHE PRETENDONO SOBRIETÀ E SERIETÀ - SPERO CHE IL PREOCCUPATO AGAMBEN ANTI-GREEN PASS NON UTILIZZI UNO SMARTPHONE (CHE LO RENDE CONTROLLABILE OVUNQUE E DA CHISSÀ CHI) E NEMMENO DORMA MAI IN UN ALBERGO...
ZINGARETTI È UN UOMO PREVIDENTE - ALLA VIGILIA DELLA SUA ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA, IL GOVERNATORE DEL LAZIO FU ASSUNTO DAL PD COME DIRIGENTE A 8MILA EURO LORDI AL MESE, PER POI ANDARE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, CHE CONTINUA TUTTORA: MA CHI PAGA I CONTRIBUTI “FIGURATIVI”? INDOVINATE! I CONTRIBUENTI. AL MOMENTO L’IMPORTO CUMULATO È IMPRECISATO, (PROBABILMENTE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO) - LA “PISTOLA” FUMANTE DE “LA VERITÀ” È IL CEDOLINO CORRISPOSTO A GENNAIO 2013, QUANDO…
TA-ROCCO, COSA COMBINI? – CASALINO È STATO STRIGLIATO DA CONTE E MANDATO A QUEL PAESE DA MOLTI GRILLINI PER AVER FATTO USCIRE UNA VELINA INTERNA CONTRO MARICI, IL NUOVO PORTAVOCE DI LUIGINO DI MAIO. LA COSA PIÙ DIVERTENTE? IL NOSTRO EROE È STATO COSTRETTO A SMENTIRE LA SUA STESSA VELINA…