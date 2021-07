“BEN VENGA IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE MA RESTINO FERMI ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI” - GIUSEPPE CONTE E’ COSTRETTO A RINCULARE DOPO LA MOSSA DEL CAVALLO DI BEPPE GRILLO DI NOMINARE 7 SAGGI PER DIRIMERE LA LORO FAIDA - “L'EX PREMIER NON PUÒ CHE VALUTARE POSITIVAMENTE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE IN ATTO, DAL MOMENTO CHE LUI STESSO HA SEMPRE LAVORATO PER TROVARE UNA SINTESI E PER EVITARE SPACCATURE E SCISSIONI”