“LA QUESTIONE PIÙ SPINOSA PER IL GOVERNO È LA NOMINA DI PAOLO SCARONI ALLA PRESIDENZA DELL’ENEL” – FOLLI: “IL MANAGER È STATO IN PASSATO IL MAGGIORE PROTAGONISTA DEGLI ACCORDI CON LA RUSSIA DI PUTIN CHE ACCREBBERO A DISMISURA LA DIPENDENZA ENERGETICA DELL’ITALIA DA MOSCA. IL SUO ARRIVO AL VERTICE DELL’ENEL È UN CASO INTERNAZIONALE. I FONDI SOVRANI ANGLOSASSONI, AZIONISTI ENEL, STANNO ESPONENDO IL LORO DISAPPUNTO. A WASHINGTON LA SCELTA DEL NON È PIACIUTA. SE PER MELONI IL RAPPORTO CON GLI USA È UN PUNTO IRRINUNCIABILE, IL CASO SCARONI È SABBIA NELL’INGRANAGGIO”