FLASH - LUNEDI O MARTEDI SI TERRA' IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE NOMINE DEL CAPO DELLA POLIZIA E DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA...-
FLASH - LUNEDI O MARTEDI SI TERRA' IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE NOMINE DEL CAPO DELLA POLIZIA E DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA...-
“LA QUESTIONE PIÙ SPINOSA PER IL GOVERNO È LA NOMINA DI PAOLO SCARONI ALLA PRESIDENZA DELL’ENEL” – FOLLI: “IL MANAGER È STATO IN PASSATO IL MAGGIORE PROTAGONISTA DEGLI ACCORDI CON LA RUSSIA DI PUTIN CHE ACCREBBERO A DISMISURA LA DIPENDENZA ENERGETICA DELL’ITALIA DA MOSCA. IL SUO ARRIVO AL VERTICE DELL’ENEL È UN CASO INTERNAZIONALE. I FONDI SOVRANI ANGLOSASSONI, AZIONISTI ENEL, STANNO ESPONENDO IL LORO DISAPPUNTO. A WASHINGTON LA SCELTA DEL NON È PIACIUTA. SE PER MELONI IL RAPPORTO CON GLI USA È UN PUNTO IRRINUNCIABILE, IL CASO SCARONI È SABBIA NELL’INGRANAGGIO”
LA NOMINA DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CREA NUOVO MALUMORE TRA GIORGIA MELONI E IL QUIRINALE – MATTARELLA SPERAVA CHE IL GOVERNO NON SI RIDUCESSE ALL’ULTIMO MINUTO PER UNA NOMINA COSI’ DELICATA (LA GUARDIA DI FINANZA MANEGGIA GRAN PARTE DELLE INCHIESTE SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) – E POI CI SONO FRATTURE ANCHE SUI PAPABILI: IL COLLE PENDE PER UMBERTO SIRICO MA LA PREMIER VUOLE INTESTARSI LA NOMINA DI ANDREA DE GENNARO (UN UOMO SU CUI POSSA METTERE SOLO LEI IL CAPPELLO. E CHE IN FUTURO FACCIA RIFERIMENTO SOLO A LEI)
LE MANI SULL’INPS – DOPO IL COMMISSARIAMENTO E L’ALLONTANAMENTO DI PASQUALE TRIDICO, MELONI E SALVINI SI CONTENDONO IL CONTROLLO DELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA – LA PREMIER VORREBBE UNA PERSONALITÀ VICINA A FRATELLI D'ITALIA PER AVERE AL TAVOLO UN "ALLEATO" IN PIÙ DA CONTRAPPORRE ALLA LEGA, CHE HA FATTO DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI (CON QUOTA 41) LA BATTAGLIA ELETTORALE PRINCIPALE DA PORTARE A CASA NEI PROSSIMI MESI - IL TOTONOMI: GABRIELE FAVA, CONCETTA FERRARI, ALBERTO BRAMBILLA...
TRA USA E CINA, L’ITALIA SCEGLIE…TUTTI E DUE! – L’ESCAMOTAGE DEL GOVERNO MELONI PER SALVARE I RAPPORTI SIA CON WASHINGTON CHE CON PECHINO: DIRE ADDIO AGLI ACCORDI PREVISTI DAL PROGETTO “VIA DELLA SETA” E FIRMARE UN ALTRO DOCUMENTO, ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE CON LA CINA - IN QUESTO MODO INFATTI DECADREBBE L'INSODDISFAZIONE STATUNITENSE PER UN MEMORANDUM D'INTESA CHE ERA BEN PIÙ DI UN SEMPLICE ACCORDO E LA CASA BIANCA NON POTREBBE RECRIMINARE VISTO CHE FRANCIA E GERMANIA INTRATTENGONO APPROFONDITE RELAZIONI COMMERCIALI CON PECHINO…