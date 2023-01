FLASH: MA MI FACCIA IL PIACERE! - "ADELE ED IO ABBIAMO TROVATO UN MODO NOSTRO DI STARE INSIEME. ED È UN MODO CHE FUNZIONA" (MATTEO RENZI, LEADER IV, VENERDÌ DI REPUBBLICA, 23.12). MARCO TRAVAGLIO: “SICCOME LA MOGLIE SI CHIAMA AGNESE, IL MODO LORO DI STARE INSIEME DEV' ESSERE CAMBIARSI I NOMI. CHISSÀ LEI COME CHIAMA LUI…”

