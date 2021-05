A DESTRA SONO MESSI MALE SE PER AVERE UN CANDIDATO SINDACO A MILANO DEVONO RIPESCARE IL MODERNARIATO POLITICO - GABRIELE ALBERTINI HA DETTO NO MA CI AVEVANO PROVATO ANCHE CON LETIZIA MORATTI, CHE HA RIFIUTATO: "LA MIA SCELTA È STATA QUELLA DI IMPEGNARMI NELL'AMBITO DELLA SANITÀ. ME L'HA CHIESTO SALVINI O BERLUSCONI? QUANDO SI DICE UN NO, NON È CARINO DIRE A CHI LO SI È DETTO..."