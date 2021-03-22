INTENZIONI DI VOTO FRANCIA - PRESIDENZIALI 2022 INTENZIONI DI VOTO FRANCIA - PRESIDENZIALI 2022 1 marine le pen emmanuel macron MARINE LE PEN - MACRON marine le pen nel video del partito renaissance di macron MARINE LE PEN MACRON
FLASH! - MACRON FORMATO MICRON: I SONDAGGI SULLE INTENZIONI DI VOTO PER LE PRESIDENZIALI IN FRANCIA DEL 2022, DANNO MARINE LE PEN AVANTI DI ALMENO 3-4 PUNTI SU EMMANUEL MACRON - SECONDO ALCUNI ESPERTI IL DIVARIO È GIÀ OLTRE IL 5… – CHE SI INVENTERÀ IL PORTABORSETTE DI BRIGITTE PER RESTARE AL SUO POSTO?-
INTENZIONI DI VOTO FRANCIA - PRESIDENZIALI 2022 INTENZIONI DI VOTO FRANCIA - PRESIDENZIALI 2022 1 marine le pen emmanuel macron MARINE LE PEN - MACRON marine le pen nel video del partito renaissance di macron MARINE LE PEN MACRON
NON APRITE QUELLA...SECONDA CASA - CINQUE MILIONI DI ITALIANI NON SANNO SE POTRANNO TRASFERIRSI NELLA RESIDENZA DI VACANZA PER PASQUA: LE REGIONI VANNO IN ORDINE SPARSO E SARDEGNA, ALTO ADIGE, CAMPANIA, VALLE D'AOSTA E TOSCANA HANNO GIÀ CHIUSO - LA LOMBARDIA NON VUOLE DARE GIRI DI VITE, ANCHE PER RIDARE SOLLIEVO ALLE ECONOMIE LOCALI GRAZIE AI VILLEGGIANTI: MA IL PERICOLO È CHE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO PORTI IL VIRUS IN POSTI DOVE I CONTAGI ERANO SOTTO CONTROLLO...
CHI VINCERÀ IL FARMA-RISIKO? - GLI STATI UNITI SCHIERANO PFIZER, MODERNA, JOHNSON & JOHNSON E CONQUISTANO L'UE, ISRAELE, IL GIAPPONE, IL VATICANO - LA CINA SPOPOLA IN SUD AMERICA, EGITTO E TURCHIA - LA RUSSIA VINCE IN VENEZUELA, IRAN E A SAN MARINO - LA GRAN BRETAGNA IN AFRICA, VIETNAM E ALLE MALDIVE. MA ATTENTI ALL'INDIA: PRODUCE IL 60% DI TUTTE LE DOSI...
MISTERY CONTE - COME MAI L’EX SCHIAVO DI CASALINO È SCOMPARSO NEL NULLA? DOPO AVERCI STORDITO DI APPARIZIONI, DIRETTE, DPCM A PRANZO E A CENA, È SPARITO DI COLPO. DA SETTIMANE NON RILASCIA INTERVISTE NÉ DICHIARAZIONI. NIENTE, NEMMENO UN’OSPITATA DALLA SUA MISTRESS, LILLI-BOTOX GRUBER – CHISSA' PERCHÉ HA TANTA PAURA DI FAR USCIRE IL CAPINO CATRAMATO DAL CONO D’OMBRA. FORSE STA PER SUCCEDERE QUALCOSA NEI PROSSIMI GIORNI? AH, SAPERLO…