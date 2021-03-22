FLASH! - MACRON FORMATO MICRON: I SONDAGGI SULLE INTENZIONI DI VOTO PER LE PRESIDENZIALI IN FRANCIA DEL 2022, DANNO MARINE LE PEN AVANTI DI ALMENO 3-4 PUNTI SU EMMANUEL MACRON - SECONDO ALCUNI ESPERTI IL DIVARIO È GIÀ OLTRE IL 5… – CHE SI INVENTERÀ IL PORTABORSETTE DI BRIGITTE PER RESTARE AL SUO POSTO?

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