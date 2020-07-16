LO "MISE" IN TASCA - PATUANELLI VORREBBE COME SEGRETARIO GENERALE DEL MISE MARCELLA PANUCCI, OGGI DG DI CONFINDUSTRIA. PRENDEREBBE IL POSTO DI SALVATORE BARCA, AMICO DI POMIGLIANO DI LUIGI MAIO, DESTINATO AL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI CONSAP - L’ATTACCO DI “LIBERO”: “LE 150 PRATICHE EREDITATE DA DI MAIO SONO TUTTE ANCORA LÌ. DA JABIL A BECKAERT, DALL'EX ALCOA A WHIRLPOOL, NESSUNO DEI PRINCIPALI DOSSIER È STATO PORTATO A TERMINE…”
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-mise-quot-tasca-patuanelli-vorrebbe-come-segretario-generale-241994.htm