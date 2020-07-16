FLASH - MARCELLA PANUCCI LASCIA CONFINDUSTRIA, DOPO UN INCONTRO A MILANO CON BONOMI - AL SUO POSTO VORREBBE ANDARE BERETTA, ORMAI INDEBOLITO E DELUSO DALLA DISFATTA DI MUSTIER NEL CONFRONTO CON MESSINA - COME DAGOANTICIPATO, LA PANUCCI È IN POLE PER DIVENTARE SEGRETARIO GENERALE DEL MISE AL POSTO DI SALVATORE BARCA, AMICO DI POMIGLIANO DI LUIGI MAIO (DESTINATO AL RUOLO DI AD DI CONSAP) 

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LO "MISE" IN TASCA - PATUANELLI VORREBBE COME SEGRETARIO GENERALE DEL MISE MARCELLA PANUCCI, OGGI DG DI CONFINDUSTRIA. PRENDEREBBE IL POSTO DI SALVATORE BARCA, AMICO DI POMIGLIANO DI LUIGI MAIO, DESTINATO AL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI CONSAP - L’ATTACCO DI “LIBERO”: “LE 150 PRATICHE EREDITATE DA DI MAIO SONO TUTTE ANCORA LÌ. DA JABIL A BECKAERT, DALL'EX ALCOA A WHIRLPOOL, NESSUNO DEI PRINCIPALI DOSSIER È STATO PORTATO A TERMINE…”

 

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-mise-quot-tasca-patuanelli-vorrebbe-come-segretario-generale-241994.htm

 

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