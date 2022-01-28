FLASH! - MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI “MAZZANTI VIEN DAL MARE” STA MANDANDO MESSAGGINI A RAFFICA CHIEDENDO DI ESSERE RICANDIDATA, SOSTENENDO CHE TRA GLI ASTENUTI DI OGGI C'ERANO I VOTI CHE LE SERVIVANO...-
FLASH! - MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI “MAZZANTI VIEN DAL MARE” STA MANDANDO MESSAGGINI A RAFFICA CHIEDENDO DI ESSERE RICANDIDATA, SOSTENENDO CHE TRA GLI ASTENUTI DI OGGI C'ERANO I VOTI CHE LE SERVIVANO...-
COSA FARA’ MATTARELLA SE ALLA SESTA VOTAZIONE ARRIVERA’ UNA VALANGA DI VOTI PER LUI? IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA CIRIELLI: "STUPISCE MOLTO IL SILENZIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SULL'UTILIZZO DEL SUO NOME PER UNA CONTA INTERNA DI ALCUNI GRUPPI PARLAMENTARI. A MENO CHE…” – TOTI: “SPERO CHE ENTRO STASERA SI ABBIA IL NOME IN MODO CHE DOMANI SI POSSA CHIUDERE LA PARTITA”. E SU MATTARELLA…
QUANDO MATTARELLA NON ESCLUDEVA IL BIS AL QUIRINALE: MA NON IL SUO, QUELLO DI SCALFARO - NEL 1999 PUR DI FAVORIRE LA RIELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO IN CARICA, L'ALLORA CAPOGRUPPO DEL PPI OFFRÌ IL PRESIDENZIALISMO AL CENTRODESTRA - UN'OFFERTA CHE CADRÀ NEL VUOTO, VISTO CHE IL 13 MAGGIO 1999 SARÀ ELETTO ALLA PRIMA VOTAZIONE CARLO AZEGLIO CIAMPI…