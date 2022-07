21 lug 2022 09:14

FLASH - MARIO DRAGHI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: "ALLA LUCE DEL VOTO ESPRESSO IERI SERA DAL SENATO CHIEDO DI SOSPENDERE LA SEDUTA PER RECARMI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER COMUNICARE LE MIE DETERMINAZIONI - CERTE VOLTE ANCHE IL CUORE DEI BANCHIERI CENTRALI VIENE USATO, GRAZIE PER QUESTO E PER TUTTO IL LAVORO FATTO IN QUESTO PERIODO..."