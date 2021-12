LA REALPOLITIK DI DRAGHI - “MARIOPIO” SULLA CRISI UCRAINA È MOLTO PRAGMATICO: “GLI ACCORDI DI MINSK NON SONO STATI OSSERVATI DA NESSUNA DELLE DUE PARTI. QUINDI UN'OSSERVANZA DI QUESTI ACCORDI POTREBBE ESSERE IL PRIMO PASSO" – L’EUROPA? NON HA MISSILI, NAVI, CANNONI, ESERCITI, NÉ UNA FORZA DI “DETERRENZA DI TIPO ECONOMICO. TRADOTTO: POSSIAMO SOLO “MANTENERE UNO STATO DI INGAGGIO” - “MI SEMBRA CHE PUTIN VOGLIA RIMANERE IN UNO STATO DI COLLOQUIO”