FLASH! - MARIO DRAGHI: “SERVE MAGGIORANZA AMPIA, ANCHE PIÙ AMPIA DELL’ATTUALE”. TRADOTTO: IL VOTO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE ESSERE CONDIVISO. SE I PARTITI PENSANO DI SPACCARSI SULL’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, ADDIO GOVERNO…

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

SFRATTI E MISFATTI - NEL CAOS DELLA MANOVRA ECONOMICA ARRIVANO DUE NORME CONTRASTANTI SULLA CASA: SALTANO I CONTRIBUTI AI PROPRIETARI PENALIZZATI DAL BLOCCO DEGLI SFRATTI, MA ENTRANO QUELLI DESTINATI A CHI HA SUBITO OCCUPAZIONI ABUSIVE DEL PROPRIO IMMOBILE - IL GOVERNO HA STANZIATO UN FONDO DA 10 MILIONI A BENEFICIO DEI "POSSESSORI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI NON UTILIZZABILI" PERCHÉ OCCUPATE DA QUALCUN ALTRO - SUL SUPERBONUS 110 PER CENTO SALTA DEFINITIVAMENTE IL VINCOLO DI ISEE…