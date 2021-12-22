FLASH! - MARIO DRAGHI: “SERVE MAGGIORANZA AMPIA, ANCHE PIÙ AMPIA DELL’ATTUALE”. TRADOTTO: IL VOTO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE ESSERE CONDIVISO. SE I PARTITI PENSANO DI SPACCARSI SULL’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, ADDIO GOVERNO…-
FLASH! - MARIO DRAGHI: “SERVE MAGGIORANZA AMPIA, ANCHE PIÙ AMPIA DELL’ATTUALE”. TRADOTTO: IL VOTO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE ESSERE CONDIVISO. SE I PARTITI PENSANO DI SPACCARSI SULL’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, ADDIO GOVERNO…-
FRANCESCO LO VOI, DAL 2014 ALLA GUIDA DELLA PROCURA DI PALERMO, È IL NUOVO PROCURATORE DI ROMA. LO HA NOMINATO A LARGA MAGGIORANZA IL PLENUM DEL CSM. PRENDE IL POSTO DI MICHELE PRESTIPINO, SCELTO DAL CSM NEL MARZO DEL 2020 E LA CUI NOMINA È STATA ANNULLATA DALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IL CANDIDATO SCONFITTO, MARCELLO VIOLA, HA RICEVUTO SOLO DUE VOTI: DA SEBASTIANO ARDITA E NINO DI MATTEO…
SFRATTI E MISFATTI - NEL CAOS DELLA MANOVRA ECONOMICA ARRIVANO DUE NORME CONTRASTANTI SULLA CASA: SALTANO I CONTRIBUTI AI PROPRIETARI PENALIZZATI DAL BLOCCO DEGLI SFRATTI, MA ENTRANO QUELLI DESTINATI A CHI HA SUBITO OCCUPAZIONI ABUSIVE DEL PROPRIO IMMOBILE - IL GOVERNO HA STANZIATO UN FONDO DA 10 MILIONI A BENEFICIO DEI "POSSESSORI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI NON UTILIZZABILI" PERCHÉ OCCUPATE DA QUALCUN ALTRO - SUL SUPERBONUS 110 PER CENTO SALTA DEFINITIVAMENTE IL VINCOLO DI ISEE…
LA REALPOLITIK DI DRAGHI - “MARIOPIO” SULLA CRISI UCRAINA È MOLTO PRAGMATICO: “GLI ACCORDI DI MINSK NON SONO STATI OSSERVATI DA NESSUNA DELLE DUE PARTI. QUINDI UN'OSSERVANZA DI QUESTI ACCORDI POTREBBE ESSERE IL PRIMO PASSO" – L’EUROPA? NON HA MISSILI, NAVI, CANNONI, ESERCITI, NÉ UNA FORZA DI “DETERRENZA DI TIPO ECONOMICO. TRADOTTO: POSSIAMO SOLO “MANTENERE UNO STATO DI INGAGGIO” - “MI SEMBRA CHE PUTIN VOGLIA RIMANERE IN UNO STATO DI COLLOQUIO”