Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà alle ore 19.00 al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Professor #MarioDraghi— Quirinale (@Quirinale) February 12, 2021
FLASH - MARIO DRAGHI SALIRA' AL QUIRINALE ALLE 19...-
Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà alle ore 19.00 al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Professor #MarioDraghi— Quirinale (@Quirinale) February 12, 2021
TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA ROBERTO SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO ALL’ECONOMIA, CINGOLANI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, VITTORIO COLAO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIORGETTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO
“DOPO QUELLO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN ITALIA AVREMO IL MINISTERO ALLE GALASSIE AFFIDATO A GIORDANO BRUNO” – IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA IRONIZZA IN UN VIDEO SULLA NOVITA’ VOLUTA DAL M5s – "GIA’ IL MINISTERO DELL’AMBIENTE ERA UNA COSA COMPLICATA…" - VIDEO
LA RUSSIA DÀ UNA MANO AL TITANO – L’ITALIA NON CONSEGNA I VACCINI PROMESSI A SAN MARINO E IL GOVERNO LOCALE SI RIVOLGE AGLI AMICI RUSSI: PRONTI AD ACQUISTARE LO “SPUTNIK V” CHIEDENDO L’APPOGGIO DEL PARLAMENTO LOCALE – DEL RESTO CON MOSCA I RAPPORTI SONO OTTIMI, BASTA RICORDARE LA VISITA DI LAVROV CON DELEGAZIONE DI 15 PERSONE NEL 2019…
MENTRE DRAGHI E’ AL QUIRINALE A COLLOQUIO CON MATTARELLA PER SCIOGLIERE LA RISERVA FIOCCANO LE ANTICIPAZIONI SULLA SQUADRA DI GOVERNO - PER “REPUBBLICA” LUIGI DI MAIO SAREBBE CONFERMATO AGLI ESTERI E LORENZO GUERINI ALLA DIFESA. “IL FOGLIO” FA I NOMI DI GIANCARLO GIORGETTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E DI ENRICO GIOVANNINI ALLE INFRASTRUTTURE. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DOVREBBE FINIRE…
“LEI NON MI INTERROMPI” – DA EREDE DI GRILLO A SCAPPATO DI CASA: ASCESA E CADUTA DI ALESSANDRO DI BATTISTA, IL CHE GUEVARA ALLA CACIO E PEPE - PER TRUMP MA ANCHE ZAPATISTA, A FAVORE DEL GOVERNO CON LA LEGA, MA CON UN PASSATO GIOVANILE DI ELETTORE DI SINISTRA. A CUBA HA ABBRACCIATO LA STATUA DEL GUEVARA MENTRE IL PADRE LUCIDAVA IL BUSTO DI MUSSOLINI IN CASA – IL NO ALLE OLIMPIADI A ROMA DOPO UN CONFRONTO CON IL MECCANICO E LE FRASI STRACULT: “LE SPREMUTE DI UMANITÀ”, “IL MAIALE NELLE OSSA”, “I PIEDI CHE SCOTTANO” – IL VIDEO-SCAZZO CON SPERANZA