FLASH - MARIO DRAGHI SALIRA' AL QUIRINALE ALLE 19...

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(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario Draghi. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa allestita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dalle ore 18.00. Così come concordato con l'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare potranno accedere le testate sorteggiate come primo "pool" e già presenti nel corso delle Consultazioni.

 

 

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politica

TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA ROBERTO SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO ALL’ECONOMIA, CINGOLANI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, VITTORIO COLAO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIORGETTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO

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