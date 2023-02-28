FLASH - MARIO SECHI AVVISTATO IN QUESTO MOMENTO A PALAZZO CHIGI. E' A COLLOQUIO PER IL RUOLO DI CAPO UFFICIO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. RIUSCIRA' A CONVINCERE GIORGIA MELONI A PRENDERLO IN SQUADRA?-
FLASH - MARIO SECHI AVVISTATO IN QUESTO MOMENTO A PALAZZO CHIGI. E' A COLLOQUIO PER IL RUOLO DI CAPO UFFICIO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. RIUSCIRA' A CONVINCERE GIORGIA MELONI A PRENDERLO IN SQUADRA?-
IL BUDGET EUROPEO NON BASTA PIÙ – FINORA OGNI STATO MEMBRO VERSAVA ALL’UE L’1,2% DEL PIL, MA TRA PANDEMIA E GUERRA TUTTO È CAMBIATO: CI SONO GLI EUROBOND DA RIMBORSARE E C’È SOPRATTUTTO DA INVENTARE UNA SOLUZIONE PER DIFENDERE L’INDUSTRIA EUROPEA DALLE NUOVE NORME AUTARCHICHE AMERICANE. IL PROBLEMA È SEMPRE IL SOLITO: I TEDESCHI, CHE SI OPPONGONO PERCHÉ TANTO POSSONO SPENDERE E SPANDERE SENZA RIPERCUSSIONI (E INFATTI HANNO GIÀ SGANCIATO 200 MILIARDI IN AIUTI DI STATO)
ELLY INTERNATIONAL! – CHI L'AVREBBE MAI DETTO, I GIORNALI INTERNAZIONALI STRAVEDONO PER LA NEO-SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD ELLY SCHLEIN, GIÀ RIBATTEZZATA “L’ANTI-MELONI” - IL TEDESCO “DER SPIEGEL” LA PARAGONA ALLA STELLINA DEM AMERICANA ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (PER “LO ZELO E L’INASPETTATA ASCESA AL POTERE”). MENTRE PER I FRANCESI DI “LE SOIR” IL PD DOVEVA DECIDERE SE “TRASFORMARSI O MORIRE”. AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA...
GIOVANNI “MINNIE” DONZELLI È STATO ASCOLTATO DAI PM DELLA PROCURA DI ROMA, COME PERSONA INFORMATA DEI FATTI, NEL PROCEDIMENTO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO CHE VEDE INDAGATO IL SUO COINQUILINO, ANDREA DELMASTRO. LA DOMANDA È SEMPRE LA STESSA: IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA POTEVA RIVELARGLI I COLLOQUI DI COSPITO IN CARCERE O ERA TUTTO SECRETATO?
"LA POLITICA VERSO L'UCRAINA SAREBBE IL CASUS BELLI PER UNA SCISSIONE NEL PD" - STEFANO FOLLI: "ELLY SCHLEIN POTRÀ DECIDERE DI MUOVERSI IN CONTINUITÀ CON LETTA OPPURE SCEGLIERE DI UNIFORMARSI AI CINQUE STELLE SULLA POSIZIONE ANTI-UCRAINA. NEL PRIMO CASO È EVIDENTE CHE IL NUOVO PD DOVRÀ METTERE IN CONTO UN CONFRONTO A SINISTRA CHE POTREBBE ANCHE ESSERE ASPRO. NEL SECONDO CASO…"
LET’S TWEET AGAIN! – L’ELEZIONE DELLA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN ALLA SEGRETERIA DEL PD INFIAMMA I TWITTAROLI: “IL PD È MORTO, SI STANNO FACENDO I SELFIE NELLA CAMERA ARDENTE?” - SELVAGGIA: “IL PD È RIUSCITO A PERDERE LE PRIMARIE” – CRUCIANI: “VI DICO SOLO I NOMI DELLE PERSONE CHE APPOGGIANO LA SCHLEIN: BOLDRINI, ZAN, SANTORI, TUTTA LA COMUNITÀ LGBTQ, SPERANZA, HO DETTO TUTTO...”