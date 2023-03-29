FLASH - MARTA FASCINA STA CERCANDO UNA VILLA CON BUNKER ANTIATOMICO. MI SA CHE CATTANEO E RONZULLI NON L'HANNO PRESA BENE (SPINOZA)-
FLASH - MARTA FASCINA STA CERCANDO UNA VILLA CON BUNKER ANTIATOMICO. MI SA CHE CATTANEO E RONZULLI NON L'HANNO PRESA BENE (SPINOZA)-
FLASH - JENA PER "LA STAMPA": "QUALCUNO SA CHE FINE HA FATTO IL PARTITO DI RENZI E CALENDA?"
A BRUXELLES TREMANO: SE L’ITALIA DILAPIDA IL PNRR SONO CAZZI AMARI PER TUTTI - I NUMERI DELLA CORTE DEI CONTI SUI FONDI IMPIEGATI FIN ORA SONO DEPRIMENTI: A OLTRE UN ANNO E MEZZO DALL'INVIO DELLA PRIMA RATA L'ITALIA HA SPESO APPENA IL DIECI PER CENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE - CON IL PASSARE DELLE SETTIMANE LE DIFFICOLTÀ SUL RISPETTO DI IMPEGNI E SCADENZE SONO SEMPRE PIÙ EVIDENTI. DOPO AVER PRESO UN MESE, POI DUE, ORA LA COMMISSIONE EUROPEA NON ESCLUDE NEMMENO “UN MESE ULTERIORE” PER VALUTARE QUANTO FATTO FIN QUI E SBLOCCARE IL PAGAMENTO DELLA RATA DA VENTI MILIARDI DEL SECONDO SEMESTRE 2022…