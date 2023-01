13 gen 2023 20:18

FLASH! - MATTARELLA FURIOSO PER L'INTERVISTA DI IGNAZIO LA RUSSA AL CORRIERE DELLA SERA DI MILANO IN CUI SFANCULA SGARBI: "IL GOVERNO NON METTERÀ IL VINCOLO SU SAN SIRO, ME LO HA CONFERMATO IL MINISTRO DELLA CULTURA A CUI SOLO SPETTA LA POTESTÀ DI DECIDERE. SGARBI NON CONTA” - IL COLLE: NON SI E' MAI VISTO UN PRESIDENTE DEL SENATO CHE ENTRA A PIEDI GIUNTI SULLA QUESTIONE DI UNO STADIO. LA SECONDA CARICA ISTITUZIONALE NON PUO' FARE POLITICA...