URNE CINERARIE - IL PARTITO DEL NON VOTO TRIONFA: CROLLA L'AFFLUENZA A ROMA ATTESTANDOSI AL 33,11%, CONTRO IL 63,11% DELLE PRECEDENTI REGIONALI DEL 2018 – IN LOMBARDIA HA VOTATO SOLO IL 41,6% DEGLI ELETTORI ED È IL DATO PIÙ BASSO IN 53 ANNI…