FLASH! MEJO DI UNA COMMEDIA DI MARIO MONICELLI: A NETTUNO, SUL LITORALE LAZIALE, SOSPESA UNA PRESIDENTE DI SEGGIO. ERA STATA SORPRESA A RUBARE 50 EURO DALLA BORSA DI UNA SCRUTATRICE...-
FLASH! MEJO DI UNA COMMEDIA DI MARIO MONICELLI: A NETTUNO, SUL LITORALE LAZIALE, SOSPESA UNA PRESIDENTE DI SEGGIO. ERA STATA SORPRESA A RUBARE 50 EURO DALLA BORSA DI UNA SCRUTATRICE...-
URNE CINERARIE - IL PARTITO DEL NON VOTO TRIONFA: CROLLA L'AFFLUENZA A ROMA ATTESTANDOSI AL 33,11%, CONTRO IL 63,11% DELLE PRECEDENTI REGIONALI DEL 2018 – IN LOMBARDIA HA VOTATO SOLO IL 41,6% DEGLI ELETTORI ED È IL DATO PIÙ BASSO IN 53 ANNI…
“UN IMPORTANTE RISULTATO CHE RAFFORZA IL LAVORO DEL GOVERNO” – GIORGIA MELONI COMMENTA LA VITTORIA A VALANGA DEI “SUOI” CANDIDATI, FRANCESCO ROCCA E ATTILIO FONTANA, ALLE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA: “CONSOLIDA LA COMPATTEZZA DEL CENTRODESTRA” – LA LEGA SCENDE MA CROLLA MENO DEL PREVISTO IN LOMBARDIA. FORZA ITALIA INVECE PRATICAMENTE NON ESISTE PIÙ. CHE FARANNO ORA BERLUSCONI E RONZULLI?
UBI MAIOR, MAJORINO CESSAT! IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER MASCHERARE LA WATERLOO ELETTORALE SI ATTACCA AL DATO “ANGOSCIANTE” DELL’ASTENSIONE. DI ANGOSCIANTE C’E’ SOLO LA CLASSE “DIGERENTE” DEL PARTITO DEMOCRATICO CHE INCASSA UN’ALTRA DISFATTA!