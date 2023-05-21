FLASH! - MENTRE LAMBERTO GIANNINI DA CAPO DELLA POLIZIA È STATO “RETROCESSO” DA SALVINI A PREFETTO DI ROMA, LA DI LUI CONSORTE, LAURA TINTISONA, DIRIGENTE DELLA POLIZIA, VA ALL’AGENZIA PER LA CYBER SECURITY…-
FLASH! - MENTRE LAMBERTO GIANNINI DA CAPO DELLA POLIZIA È STATO “RETROCESSO” DA SALVINI A PREFETTO DI ROMA, LA DI LUI CONSORTE, LAURA TINTISONA, DIRIGENTE DELLA POLIZIA, VA ALL’AGENZIA PER LA CYBER SECURITY…-
FLASH! - LA DUCETTA E' ATTERRATA ALL'AEROPORTO DI RIMINI PER VISITARE LE ZONE ALLUVIONATE - CHAPEAU ALLA JENA BARENGHI CHE SU "LA STAMPA" SCRIVE QUELLO CHE NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRE: "'LA MIA COSCIENZA MI IMPONE DI TORNARE', DOPO TRE GIORNI (E A POCHE ORE DALLA FINE DEL G7 DI HIROSHIMA, Ndr) LA MELONI HA SCOPERTO DI AVERE UNA COSCIENZA"
DAL G7 ARRIVA UNA RAFFICA DI SCHIAFFONI PER XI – IL COMUNICATO FINALE DEL SUMMIT È DURISSIMO NEL CRITICARE L’ESPANSIONISMO ECONOMICO DELLA CINA E “LE PRATICHE NON DI MERCATO, CHE DISTORCONO L'ECONOMIA GLOBALE” – LA SBERLA SU TAIWAN: “SIAMO CONTRARI A QUALUNQUE TENTATIVO UNILATERALE DI CAMBIARE LO STATUS QUO CON LA FORZA” – E, DOPO GLI ABBRACCI A ZELESNKY, L’INVITO A XI JINPING A “FARE PRESSIONI SULLA RUSSIA PER METTERE FINE ALL’AGGRESSIONE IN UCRAINA” – IL DRAGONE REPLICA: “IL G7 CI DIFFAMA E INTERFERISCE NEI NOSTRI AFFARI INTERNI” – L’IMBARAZZO DELL’ITALIA, UNICA AD ADERIRE ALLA NUOVA VIA DELLA SETA
A ROMA IL VERO SINDACO È CLAUDIO MANCINI – IL DEPUTATO DEL PD È LA FIGURA PIÙ INFLUENTE AL CAMPIDOGLIO. ROBERTO GUALTIERI SI RIVOLGE A LUI PER I DOSSIER PIÙ SCOTTANTI, DAL GIUBILEO ALLA ZTL FASCIA VERDE – NEGLI ULTIMI MESI L’ATTIVITÀ DI MANCINI SI È INTENSIFICATA, DOPO LE DIMISSIONI DI ALBINO RUBERTI DA CAPO DI GABINETTO. LUI MINIMIZZA: “SONO SOLO UN MEDIANO”. SALVO POI AMMETTERE: “SONO UN PO’ SOTTOVALUTATO” – DI MEZZO CI SONO POI LE BEGHE POLITICHE DEL LITIGIOSISSIMO PD ROMANO…
“RENZI È PORTATO A PENSARE CHE CHI GLI SIEDE DI FRONTE SIA MOLTO STUPIDO” – LO PSICODRAMMA (ANNUNCIATO) DI CARLO CALENDA, CHE SI SFOGA CON RONCONE: “OGNI GIORNO, DA ITALIA VIVA CI ARRIVANO RANDELLATE. LA BOSCHI DICE CHE SONO PAZZO. LA PAITA CHE SONO INDECENTE. RENZI SOSTIENE CHE HO PRESO LE PILLOLE SBAGLIATE. CI AVEVO DAVVERO CREDUTO AL PROGETTO DEL TERZO POLO” – LO SCIPPO DEI PARLAMENTARI E L’IPOTESI DELLA ROTTURA DEI GRUPPI PARLAMENTARI: “MENTRE IO ERO A BRESCIA A FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER AZIONE E PURE PER IV, LUI HA FATTO UNA CONFERENZA STAMPA PER ANNUNCIARE CHE MI HA SFILATO UNA DEPUTATA” – LA STILETTATA: “MATTEO FACESSE PIÙ POLITICA, ED ELIMINASSE CERTI IMPEGNI DI EXTRA BUSINESS”