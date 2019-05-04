FLASH - MERCOLEDI' DAVIDE CASALEGGIO SARA' ALLA LUISS A ROMA - VINCENZO BOCCIA, CORREGIONALE DI LUIGI DI MAIO, CI COVA...- -
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FLASH - MERCOLEDI' DAVIDE CASALEGGIO SARA' ALLA LUISS A ROMA - VINCENZO BOCCIA, CORREGIONALE DI LUIGI DI MAIO, CI COVA...- -
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“SALVINI? AUGURO A SUO FIGLIO DI TROVARSI SU UN BARCONE IN MEZZO AL MARE” - OLIVIERO TOSCANI NON HA PIU’ FRENI: “LUI E’ PEGGIO DEI FASCISTI. IMMIGRAT? LASCIAMOLI ENTRARE, È LA NOSTRA FORTUNA AL POSTO DI QUEI QUATTRO COGLIONI DI ITALIANI - FORSE A SALVINI NON TIRA PIÙ L’UCCELLO, PER QUESTO DICE PIÙ UOVA SBATTUTE E MENO CANNE - L’UNICO CLANDESTINO CHE CONOSCO È IL PADRE ETERNO, CHE NON HO MAI VISTO. LA PATRIA? ME LA SCELGO IO. DIO, PATRIA E FAMIGLIA MI FA SCHIFO. MUSSOLINI? DOVEVA SCOPARE UNA DONNA AL GIORNO, COME GLI IMPOTENTI”
"ACCOGLIETE SOLO PER FARE QUATTRINI?" - SALVINI ACCUSA LA CARITAS CHE NON PARTECIPA PIÙ AI BANDI PER L'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI DOPO LA RIDUZIONE DEI FONDI (IL TAGLIO È STATO NETTO: SI È PASSATI DAI 35 AI 21-26 EURO) - LE PRIME A DISERTARE I BANDI SONO STATE LE COOPERATIVE. GIÀ IL MESE SCORSO SI CONTAVANO DECINE DI APPALTI ANDATI A VUOTO
DI BATTISTA VUOLE PRENDERE IL POSTO DI DI MAIO? - LUIGINO E’ AL SECONDO MANDATO MA I SUOI NON TEMONO “DIBBA”: PENSANO NON ABBIA MIRE DA NUMERO UNO, NON È NELLA SUA NATURA DI INCENDIARIO CHE AMA I BANCHETTI E LE PIAZZE E TEME LE TRATTATIVE - CON ALCUNI PARLAMENTARI SI È DEFINITO "TROPPO SCOMODO PER CERTI POTERI"
GOVERNO TECNICO? CONTE BIS CON RIMPASTO PER PORTARE IL PAESE AL VOTO? ELEZIONI ANTICIPATE? MATTARELLA VALUTA TUTTI GLI SCENARI: È PREOCCUPATO PER LA TENUTA DEI CONTI PUBBLICI E PER L’APPROVAZIONE DELLA PROSSIMA MANOVRA ECONOMICA - IL TIMORE È UNA CRISI DI GOVERNO IN PIENO AUTUNNO CHE SCATENEREBBE LO SPREAD E FAREBBE SCATTARE LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA CON AUMENTO DELL’IVA
DOPO CONTE ANCHE SALVINI SMONTA I RETROSCENA SUI GIORNALI CHE RACCONTANO DI UNA CRISI DI GOVERNO: “IL GOVERNO DURERÀ ALTRI 4 ANNI E AGLI ITALIANI NON FREGA NIENTE DI QUELLO CHE TITOLANO I GIORNALI O I TG CHE RINCORRONO POLEMICHE INUTILI. È PER QUESTO CHE VENDONO SEMPRE MENO E I DIBATTITI TELEVISIVI PERDONO ASCOLTI. SCRIVETE QUEL CHE VOLETE, I RETROSCENA, E POI I VOSTRI CAZZI DI GIORNALI NON LI LEGGONO PIÙ, MA CHIEDETEVI PERCHÉ”