SERVIZI E SERVIZIETTI - QUALCUNO DICA A RENZI CHE IL SEGRETO DI STATO APPLICATO ALL’EPOCA DEL GOVERNO DRAGHI DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA SICUREZZA FRANCO GABRIELLI SULL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL CON L’AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI MARCO MANCINI, NON RIGUARDA LA SUA PERSONA BENSÌ LO 007, L’UNICO CHE HA SUBITO LE CONSEGUENZE CON LA CACCIATA SU DUE PIEDI DAI SERVIZI. E SE SI DOVESSE FARE UN PROCESSO, COME VUOLE RENZI, SI DOVREBBE INTERROGARE ANCHE LA PERSONA CHE HA GIRATO PER 45 MINUTI IL VIDEO DELL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL. E POTREBBERO ESSERCI DELLE BRUTTE SORPRESE…