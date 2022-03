“LE ARMI IN UCRAINA NON VANNO BENE, IN COLOMBIA INVECE SÌ” - “IL GIORNALE”: “PER QUELLI DI LIBERI E UGUALI LA SPESA MILITARE BASTA E AVANZA: “LE RISORSE DEVONO ESSERE CONCENTRATE SULLE EMERGENZE ECONOMICA, SOCIALE ED ENERGETICA”. LA SINISTRA PENSA AL POPOLO, NON CERTO ALLE ARMI. ODDIO, QUALCUNO SÌ. PRENDETE MASSIMO D'ALEMA, EX CANDIDATO (NON ELETTO) COME SENATORE DI LEU, APPUNTO. IN COLOMBIA, SI È DATO UN GRAN DAFFARE PER PIAZZARE UN GROSSO ORDINATIVO DI ARMI, ROBA DA 80 MILIONI DI EURO…”