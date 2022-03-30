FLASH! - IL MINISTRO DEGLI ESTERI, LUIGI DI MAIO, ANNUNCIA: “NELLE PROSSIME ORE IL PREMIER MARIO DRAGHI SENTIRÀ IL PRESIDENTE PUTIN” (ANSA)-
ABBIAMO IL SUCCESSORE DI FIGLIUOLO - MARIO DRAGHI HA FIRMATO IL DPCM DI NOMINA DEL MAGGIOR GENERALE DELL’ESERCITO, TOMMASO PETRONI, A DIRETTORE DELL’UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA, A DECORRERE DEL 1 APRILE - L’UNITÀ SARÀ COMPOSTA DA UNA PARTE DEL PERSONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO FIGLIUOLO E IN PARTE DA DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PAOLO ROMANI È INDAGATO PER CORRUZIONE - IL SENATORE EX FORZA ITALIA, ORA TRANSITATO NEL PARTITO DI TOTI, “CAMBIAMO”, AVREBBE INCASSATO 12MILA EURO IN CONTANTI DA TRE MANAGER DI MAXWORK, SOCIETÀ DI LAVORO INTERINALE MAXWORK FALLITA NEL 2015 - LA SOMMA SECONDO LA PROCURA DI BERGAMO SAREBBE “PIENAMENTE PROVATA” DA UNA INTERCETTAZIONE AMBIENTALE - COINVOLTO ANCHE L’EX EURODEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA STEFANO MAULLU
"I NAZISTI CON KIEV. SICURI CHE LE ARMI ALL’UCRAINA SIANO L’UNICA SOLUZIONE?" – LA RAGGI RILANCIA LA PROPAGANDA RUSSA NELLE CHAT GRILLINE: COSA NE PENSA IL SINDACO GUALTIERI DELLE IMPROVVIDE DICHIARAZIONI DELLA NEO-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EXPO ROMA 2030? SI RIAPRONO LE POLEMICHE SULLA SALDATURA TRA IL FRONTE NO VAX E I PUTINIANI D'ITALIA. ANCHE LA COMMISSIONE DI CACCIARI&FRECCERO SI CONVERTE: I NO PASS ORA PARLANO DI GUERRA…
“LE ARMI IN UCRAINA NON VANNO BENE, IN COLOMBIA INVECE SÌ” - “IL GIORNALE”: “PER QUELLI DI LIBERI E UGUALI LA SPESA MILITARE BASTA E AVANZA: “LE RISORSE DEVONO ESSERE CONCENTRATE SULLE EMERGENZE ECONOMICA, SOCIALE ED ENERGETICA”. LA SINISTRA PENSA AL POPOLO, NON CERTO ALLE ARMI. ODDIO, QUALCUNO SÌ. PRENDETE MASSIMO D'ALEMA, EX CANDIDATO (NON ELETTO) COME SENATORE DI LEU, APPUNTO. IN COLOMBIA, SI È DATO UN GRAN DAFFARE PER PIAZZARE UN GROSSO ORDINATIVO DI ARMI, ROBA DA 80 MILIONI DI EURO…”