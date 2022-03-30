FLASH - IL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA, AVVIA IL REPULISTI ALL’ENIT, L’AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO: FUORI IL DIRETTORE ESECUTIVO, GIOVANNI BASTIANELLI…-
FLASH - IL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA, AVVIA IL REPULISTI ALL’ENIT, L’AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO: FUORI IL DIRETTORE ESECUTIVO, GIOVANNI BASTIANELLI…-
LA TELEFONATA TRA MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN È DURATA UN’ORA - IL PREMIER ITALIANO HA CHIAMATO “MAD VLAD” OGGI POMERIGGIO. OVVIAMENTE HANNO PARLATO DELLA GUERRA IN UCRAINA E DEI POSSIBILI SPIRAGLI PER LA FINE DEL CONFLITTO, MA NON SOLO: AL CENTRO DELLA CHIAMATA C’ERANO ANCHE I RAPPORTI ECONOMICI, A PARTIRE DALLA RICHIESTA DI MOSCA DI PAGARE IN RUBLI LE FORNITURE DI GAS…
CHI HA AVVELENATO ABRAMOVICH? E PERCHE’? ALL'OLIGARCA È STATA SOMMINISTRATA UNA PICCOLA DOSE DI VELENO, VOLUTAMENTE NON LETALE. L'OBIETTIVO ERA LANCIARE L’AVVERTIMENTO. C’E’ CHI PENSA CHE CI SIA LO ZAMPINO DEI SUPERFALCHI DELL’ESECUTIVO DI MOSCA PER INTIMORIRE I NEGOZIATORI E FAR DERAGLIARE I TENTATIVI DI PACE. ZELENSKY CONFERMA CHE DIVERSI OLIGARCHI RUSSI, TRA CUI LO STESSO ABRAMOVICH, SI SONO OFFERTI DI INVIARE DENARO ALL'ESERCITO UCRAINO E...