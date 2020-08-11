FLASH! - LA MOSSA DELLA RAGGI È STATA SUGGERITA DA GRILLO PER ROMPERE SUL NASCERE L’ACCORDO DI CONTE CON BETTINI/ZINGARETTI SU UN UN UOMO DEL PD-
FLASH! - LA MOSSA DELLA RAGGI È STATA SUGGERITA DA GRILLO PER ROMPERE SUL NASCERE L’ACCORDO DI CONTE CON BETTINI/ZINGARETTI SU UN UN UOMO DEL PD-
COME SI CAMBIA PER NON MORIRE – SENTITE COSA SCRIVEVA NEL 2018 LUIGI DI MAIO, CHE OGGI ‘BENEDICE’ IL "RAGGI BIS": “LA REGOLA DEI DUE MANDATI NON È MAI STATA MESSA IN DISCUSSIONE E NON SI TOCCA. NÉ QUEST’ANNO, NÉ IL PROSSIMO, NÉ MAI. QUESTO È CERTO COME L’ALTERNANZA DELLE STAGIONI E COME IL FATTO CHE CERTI GIORNALISTI, COME OGGI, CONTINUERANNO A MENTIRE SCRIVENDO IL CONTRARIO…”
ER MEJO FICO DER BIGONCIO – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, EX RAGAZZO DEI CENTRI SOCIALI CHE VOTAVA RIFONDAZIONE, ORA È PIÙ “INSTITUTIONAL” DI TUTTI SUL CASO “FURBETTI”: “NON SERVONO CAMPAGNE D'ODIO. UN ERRORE COMMESSO DA ALCUNI DEPUTATI NON DEVE INTACCARE LA CREDIBILITÀ DELLA CAMERA” – SGARBI: “TUTTI HANNO DIRITTO A INDIGNARSI, MEN CHE MENO LUI, CHE PAGAVA LA SUA COLF IN NERO. LO SFIDO A DIMETTERSI”
IPOCRISIA A CINQUE STELLE – IL GOVERNO GIALLOROSSO HA APPROVATO O CONFERMATO PARECCHI BONUS SENZA LIMITE DI REDDITO: DA QUELLO PER I 18ENNI FINO A QUELLO "MAMMA DOMANI" - TUTTI UNIVERSALI, TUTTI POTENZIALMENTE ANDATI ANCHE A FAMIGLIE FACOLTOSE. GLI STESSI GRILLINI CHE MILLANTAVANO L'ABOLIZIONE DELLA POVERTÀ, HANNO FINITO CON IL DECRETARE L'ARRICCHIMENTO DEI GIÀ RICCHI
“IL PRIMO DEI FURBASTRI NEL PASTICCIO DEL BONUS È TRIDICO” – “LA VERITÀ” INFILZA IL PRESIDENTE DELL’INPS: “ANCHE LUI HA CONSENTITO CHE I RICCHI PARLAMENTARI POTESSERO INCASSARE L'ASSEGNO, SOTTRAENDOLO A CHI POVERO LO È VERAMENTE. E POI, LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA RICADE SU DI LUI. AVREBBE DOVUTO VIGILARE AFFINCHÉ UNA PORCATA DEL GENERE NON AVVENISSE. E DAL MOMENTO CHE È ACCADUTA NON POSSIAMO DOMANDARCI CHI NE TRARRÀ BENEFICIO. LA RISPOSTA È SEMPLICE….”
SE SALVINI SI PRENDESSE LA TOSCANA, CADREBBE LA TESTA DI "ZINGA" E CONTE DOVREBBE DIMETTERSI - LA REGIONE E’ IN BILICO E LA PARTITA TRA IL PD GIANI E LA LEGHISTA CECCARDI E’ APERTISSIMA - LA CRISI DEL CENTROSINISTRA E’ LEGATA AL DECLINO DELLE COOP E DEL MONTEPASCHI, ALLE GUERRE INTESTINE E ALLA SPACCATURA SOCIO-ECONOMICA TRA CITTA’ E PERIFERIE - LA TOSCANA OCCUPA IL SECONDO POSTO NELLA SPECIALE CLASSIFICA DELLE REGIONI CHE PERDONO PIÙ PIL…