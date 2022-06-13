GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO
franco miceli RISULTATI PARZIALI PALERMO - PARTITI SECONDA PROIEZIONE ELEZIONI COMUNALI PALERMO roberto lagalla roberto lagalla e franco miceli 2 franco miceli
FLASH! ARANCINA AMARA PER CONTE: A PALERMO IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È FERMO AL 6% (NEL 2017 AVEVA SFIORATO IL 14) – PEPPINIELLO VOLEVA CONSOLARSI ALMENO CON IL CAPOLUOGO SICILIANO, DOVE HA INVESTITO SELFIE E SUDORE. E INVECE NISBA. ROCCO CASALINO È MOGIO MOGIO E LA POCHETTE CON LE UNGHIE È PARCHEGGIATA NELLA SEDE DEL M5S AD ASPETTARE I RISULTATI DI TARANTO, PER TIRARSI UN PO' SU. CHE FARÀ ORA L’EX AVVOCATO DEL POPOLO? ANDRÀ LO STESSO A PALERMO PER IL BALLOTTAGGIO COME ANTICIPATO AL “FATTO” O RIMARRÀ AL FRESCO NEL SUO UFFICIO?-
GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO
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“CAPITONE” ARROSTO – LORENZO PREGLIASCO (“YOUTREND”): “SI STA MATERIALIZZANDO LO SCENARIO PEGGIORE PER LA LEGA: DIETRO A FRATELLI D’ITALIA ANCHE AL NORD” – L’ALA GOVERNISTA DEL CARROCCIO PREPARA L’AVVISO DI SFRATTO PER SALVINI: DOPO LA FIGURACCIA SUL VIAGGIO A MOSCA E IL FLOP REFERENDUM, L’EX MINISTRO DELL’INTERNO FINIRÀ AI GIARDINETTI DAVANTI AL CREMLINO?
GUERRE STELLARI? NO, PEGGIO - IL CONFLITTO IN UCRAINA STA METTENDO IN DISCUSSIONE LA COLLABORAZIONE FRA STATI UNITI E RUSSIA NELLA STAZIONE SPAZIALE: UNO SCONTRO COME AI TEMPI DELLA GUERRA FREDDA - DOMENICO QUIRICO: "NELLA COLLABORAZIONE SPAZIALE I RUSSI SVOLGONO ANCORA UN RUOLO FONDAMENTALE. DIPENDE DALLA LORO TECNOLOGIA LA PROPULSIONE CHE CONSENTE IL CONTROLLO DELLA STABILITA' DELLA STAZIONE SPAZIALE..."
“LA MIA FOTO E IL MIO NOME SONO STATI INCLUSI NELLA LISTA DEI ‘PUTINIANI’ DAL ‘CORRIERE’ IN MODO DEL TUTTO IMMOTIVATO” - ALESSANDRO ORSINI PREPARA LA SUA CONTROFFENSIVA: “IL ‘CORRIERE’ HA DECISO DI CRIMINALIZZARE IL DISSENSO POLITICO. UNA CAUSA È IL MINIMO DI CIÒ CHE MERITA - FURIO COLOMBO HA TARTASSATO TRAVAGLIO PERCHÉ MI CACCIASSE DAL ‘FATTO’ E POI HA AVUTO L'IMPUDENZA DI DIRE CHE È STATO CENSURATO - UNA VOLTA CONQUISTATO IL DONBASS, PUTIN CERCHERÀ DI CAPIRE SE L'OCCIDENTE VUOLE DARGLI LE GARANZIE CHE RICHIEDE. SE PREVALE LA LINEA BIDEN-JOHNSON, CREDO CHE MARCERÀ SU KIEV PER ABBATTERE ZELENSKY”
BOTTURA FA FREDDURA – “ANNULLATE LE SCHEDE REFERENDARIE DI SALVINI: AVEVA VOTATO ‘DA’" – “ITALIA VIVA DECISIVA IN TUTTE LE CITTÀ IN CUI NON SI È PRESENTATA” – “LETTA ERA COSÌ CONTENTO DEI PRIMI EXIT POLL CHE È ANDATO A PORTARE UN MAZZO DI CRISANTEMI AL CAMPO LARGO” - "BERLUSCONI HA ROTTO IL SILENZIO ELETTORALE MA NON RISCHIA CONSEGUENZE: ORMAI NON SI CAPISCE PIÙ COSA DICE. SECONDO IL RIS DI PARMA, COMUNQUE, SILVIO SI SAREBBE OFFERTO PER LO SPOGLIO”
PER CONTE C’È ANCORA SPERANZA – PEPPINIELLO APPULO POTREBBE SFRUTTARE L’OCCASIONE DEL FLOP ALLE COMUNALI PER ARARE IL CAMPO LARGO: PER L’EX AVVOCATO DEL POPOLO L’ALLEANZA CON IL PD INIZIA A ESSERE PROBLEMATICA E NON VEDE L’ORA DI SCIOGLIERLA PER FARE UNA NUOVA “COSA” INSIEME A SPERANZA (E CON LA BENEDIZIONE DI BETTINI E BERSANI) – LA DATA DA TENERE D’OCCHIO È IL 14 GIUGNO, QUANDO UN EMENDAMENTO GRILLINO POTREBBE BLOCCARE LA COSTRUZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE A ROMA…