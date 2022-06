BOTTURA FA FREDDURA – “ANNULLATE LE SCHEDE REFERENDARIE DI SALVINI: AVEVA VOTATO ‘DA’" – “ITALIA VIVA DECISIVA IN TUTTE LE CITTÀ IN CUI NON SI È PRESENTATA” – “LETTA ERA COSÌ CONTENTO DEI PRIMI EXIT POLL CHE È ANDATO A PORTARE UN MAZZO DI CRISANTEMI AL CAMPO LARGO” - "BERLUSCONI HA ROTTO IL SILENZIO ELETTORALE MA NON RISCHIA CONSEGUENZE: ORMAI NON SI CAPISCE PIÙ COSA DICE. SECONDO IL RIS DI PARMA, COMUNQUE, SILVIO SI SAREBBE OFFERTO PER LO SPOGLIO”