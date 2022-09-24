FLASH - GIANNI LETTA VA DICENDO AGLI AMICI PIU’ CARI CHE E' PRONTO A CHIUDERE CON LA POLITICA E CON BERLUSCONI...-
FLASH - GIANNI LETTA VA DICENDO AGLI AMICI PIU’ CARI CHE E' PRONTO A CHIUDERE CON LA POLITICA E CON BERLUSCONI...-
TUTTI RIMANDATI IN "GRAMMATICA POLITICA" - DA BRUXELLES A ROMA IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE TUTTI HANNO SMARRITO L'ABC DELLE REGOLE POLITICHE - DALLE INGERENZE DELLA VON DER LEYEN AL CONGRESSO ANTICIPATO DEL PD PASSANDO PER UNA DESTRA UNITA PER FINTA (E ATLANTISTA A GIORNI ALTERNI) - GLI ERRORI DA MATITA BLU MESSI IN FILA DA VERDERAMI: "SE NON È UN FENOMENO DI ANALFABETISMO DI RITORNO, È IL SEGNO DI UN'IMPREPARAZIONE COLLETTIVA DAVANTI AL PRECIPITARE VERSO LE URNE"
NUOVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SICUREZZA DELL’ONU SULL’UCRAINA IL 27 SETTEMBRE – SI DISCUTERÀ DEI REFERENDUM DI ANNESSIONE RUSSI DOPO CHE L'AMBASCIATORE UCRAINO ALL'ONU, SERGIY KYSLYTSYA, HA INVIATO UNA LETTERA ALLA PRESIDENZA FRANCESE CHIEDENDO UNA SESSIONE URGENTE – LA CINA: “CHIEDIAMO ALLE PARTI IN GUERRA IN UCRAINA DI EVITARE CHE IL CONFLITTO SI ALLARGHI"
LE PRETESE DI MEGHAN MARKLE, LE FRIZIONI TRA HARRY E WILLIAM, L’ASCESA DEL PICCOLO GEORGE: PREPARATEVI ALLE SUCCULENTE RIVELAZIONI DEGLI “ADDETTI AI LIVORI” DELLA CORTE INGLESE RACCOLTE NEL LIBRO DI VALENTINE LOW “IL POTERE NASCOSTO DIETRO LA CORONA” – ECCO ALCUNI RETROSCENA: LA CAPRICCIOSA MEGHAN CHE "VOLEVA ESSERE PAGATA PER I SUOI IMPEGNI DI CORTE” PRETENDEVA LA TIARA DALLE SOVRANA PER LE SUE NOZZE, L'INCAZZOSO HARRY È STATO RIMESSO IN RIGA DA SUA MAESTÀ PER...