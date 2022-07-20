FLASH - IACOBONI TWEET: “POSSIAMO INTERROGARCI PER QUALI VIE QUESTO SUCCEDA, MA È UN FATTO CHE POI A UN CERTO PUNTO SALVINI A CONTE UNA MANO GLIELA DÀ SEMPRE. E VICEVERSA”-
FLASH - IACOBONI TWEET: “POSSIAMO INTERROGARCI PER QUALI VIE QUESTO SUCCEDA, MA È UN FATTO CHE POI A UN CERTO PUNTO SALVINI A CONTE UNA MANO GLIELA DÀ SEMPRE. E VICEVERSA”-
FATE UN APPLAUSO A SALVINI, BERLUSCONI E CONTE: L’ITALIA RISCHIA IL PATATRAC! – PIAZZA AFFARI OGGI È CROLLATA, E I TITOLI DI STATO ITALIANI SONO AI LIVELLI DI QUELLI GRECI: I BOND DI ATENE CON SCADENZA A DUE ANNI VENGONO GIUDICATI MENO RISCHIOSI DEI NOSTRI. ED È NIENTE RISPETTO A QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE DA DOMANI. SECONDO GLI ANALISTI LO SPREAD POTREBBE SCHIZZARE A 300 PUNTI BASE. COME SE NON BASTASSE, RISCHIAMO DI PERDERE LA SECONDA RATA DEL RECOVERY FUND DA 24 MILIARDI. MA TRANQUILLI: LE LICENZE DEI TASSISTI E DEI BALNEARI NON SARANNO TOCCATE…
FLASH! - L'ITALIA DI PULCINELLA: BERLUSCONI IN CRISI DI NERVI DOPO UNA CALL CON CONFALONIERI E LETTA CHE LO ACCUSANO (PIÙ GIANNI MENO CONFA, MA ANCHE LUI) DI AVER FATTO UNA GIGANTESCA CAZZATA CHE PORTERÀ ALLA SCISSIONE DI FORZA ITALIA (COSA CHE IL VECCHIO SILVIO HA CERCATO DI EVITARE PER ANNI) E VANTAGGI SOLO ALLA MELONI…
FLASH! – SIETE PRONTI? LA SCENEGGIATA CONTINUA: QUALCHE COGLIONE HA CONSIGLIATO A DRAGHI DI "COMPLETARE" L’ITER PARLAMENTARE PRIMA DI PRESENTARSI AL QUIRINALE. ECCO PERCHÉ NON ANDRÀ STASERA DA MATTARELLA: ASPETTA DI ESSERE UMILIATO ANCHE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI…
INDOVINATE CHI È L’UNICO LEADER CHE NON HA PROFERITO PAROLA OGGI? GIUSEPPE CONTE NON COMMENTA LA CADUTA DI DRAGHI, CHE HA PROVOCATO DECIDENDO DI NON VOTARE IL DL AIUTI – CALENDA: “SARÀ UN CASO, MA IL GOVERNO PIÙ SERIO E ATLANTISTA VIENE MANDATO A CASA DA CHI HA SOSTENUTO POSIZIONI FILOPUTINIANE” – LETTA: “GLI ITALIANI SARANNO PIÙ SAGGI DEI LORO RAPPRESENTANTI” – DI MAIO: “PAGINA NERA PER L'ITALIA, LA POLITICA HA FALLITO” – GENTILONI: “IL BALLETTO DEGLI IRRESPONSABILI CONTRO DRAGHI PUÒ PROVOCARE UNA TEMPESTA PERFETTA”
QUI VIENE GIÙ TUTTO! – DAL DDL CONCORRENZA ALLA RIFORMA FISCALE: LA DECISIONE DI SALVINI, BERLUSCONI E CONTE DI FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI METTE A RISCHIO NUMEROSI PROVVEDIMENTI CHE IL GOVERNO AVEVA IN CANTIERE PER I PROSSIMI MESI. MA SOPRATTUTTO, RISCHIA DI FAR PERDERE ALL’ITALIA LA SECONDA TRANCHE DEL RECOVERY FUND, DA 24 MILIARDI DI EURO – IN FORSE ANCHE IL TAGLIO DEL CUNEO, IL BONUS DA 200 EURO PER DIPENDENTI E LA STERILIZZAZIONE DELLE ACCISE DEI CARBURANTI…