FLASH!  - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “JASMINE CRISTALLO, SARDINA IN EMERSIONE RAPIDA NEL PD, HA SPIEGATO CHE IL TERMOVALORIZZATORE È COME LA GUERRA. ‘SE CIASCUNO DIFFERENZIASSE, COME FACCIO IO CHE NON ESCO MAI SENZA IL POSACENERE DA BORSA, SIAMO SICURI CHE NON SI POTREBBE FARE A MENO DEL TERMOVALORIZZATORE?’. L’ILLUMINANTE IDEA DELLA SOLUZIONE PERSONALE ANDREBBE SFRUTTATA SUBITO A ROMA, PER FAR SPARIRE LE 4.650 TONNELLATE QUOTIDIANE DI RIFIUTI CON UNO STRUMENTO COMODO E PRATICO: IL TERMOVALORIZZATORE DA TASCA”

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

I REPUBBLICANI NON POSSONO FARE A MENO DI TRUMP: E QUINDI, SONO COSTRETTI A DIFENDERLO – NELL’ATTESA DELL’INCRIMINAZIONE DELL’EX PRESIDENTE, I SUOI COLLEGHI DI PARTITO CORRONO IN SUO SOCCORSO. ANCHE IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, SFIDANTE DEL “TYCOON” PER LA NOMINATION DEL 2024, ACCUSA IL PROCURATORE DI NEW YORK, ALVIN BRAGG, DI ESSERE PAGATO DA SOROS – IN CASO DI INCRIMINAZIONE, TRUMP PUÒ COMUNQUE CANDIDARSI (E ANCHE VINCERE). E MOLTI SUOI ELETTORI STANNO CON LUI

RAI, DI TUTTO DI PUS! – MENTRE SGARBI LANCIA MORGAN PER LA CO-CONDUZIONE DI SANREMO, È CAOS TOTALE SUL VALZER DI POLTRONE E PROGRAMMI: CI SONO TANTE VOCI E POCHE CERTEZZE – VIA FAZIO (CHE POTREBBE FINIRE AL “NOVE”), POTREBBE ARRIVARE GILETTI, MA SU RAI1 – ORFEO SALDO AL TG3, MA GLI È STATA OFFERTA RAI SPORT. SE ACCETTA, ALESSANDRA DE STEFANO POTREBBE PARTIRE IN DIREZIONE PARIGI – LA MAGGIONI PER SLOGGIARE DAL TG1 POTREBBE ACCETTARE LA DIREZIONE EDITORIALE (E UN PROGRAMMA IN SECONDA SERATA)

‘STO NUOVO PD E’ BOLLITO COME QUELLO VECCHIO - TRAVAGLIO: “IERI I 5STELLE PRESENTANO UNA MOZIONE SULLO SCANDALO QATAR PER VIETARE PER LEGGE A MINISTRI, PARLAMENTARI, ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI E COMUNALI DI PRENDERE SOLDI DA STATI ESTERI (COME HAN FATTO ILLECITAMENTE I VARI PANZERI DAL QATAR E DAL MAROCCO E COME FA LECITAMENTE RENZI DAI SAUDITI E DA ALTRI). PERFINO LETTA AVEVA CHIESTO DI COLMARE “IL VUOTO NORMATIVO” CHE CONSENTE SIMILI SCONCEZZE. PERSINO CALENDA AVEVA ANNUNCIATO IL SUO VOTO. E IL NUOVO PD CHE FA? SI ASTIENE…”