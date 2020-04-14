FLASH! - MARTEDÌ MATTINA, CON UN VIDEO, BARACK OBAMA SCENDE IN CAMPO PER SOSTENERE JOE BIDEN, GIÀ SUO VICEPRESIDENTE - ALLE ELEZIONI DEL 2016, OBAMA NON APPOGGIÒ HILLARY CLINTON-
FLASH! - MARTEDÌ MATTINA, CON UN VIDEO, BARACK OBAMA SCENDE IN CAMPO PER SOSTENERE JOE BIDEN, GIÀ SUO VICEPRESIDENTE - ALLE ELEZIONI DEL 2016, OBAMA NON APPOGGIÒ HILLARY CLINTON-
UNA SUP-POSTA PER SARA CUNIAL – UN LETTORE CI SCRIVE: “LA NOSTRA DEPUTATA NO VAX DEL GRUPPO MISTO, EX M5S, NON PAGA DELLA SUA SCAMPAGNATA DI PASQUETTA A OSTIA, HA TROVATO IL MODO DI FARSI INTERVISTARE DA ''REPUBBLICA'' PER FAR SAPERE A TUTTI CHE DENUNCERÀ I VIGILI CHE L’HANNO FERMATA PER AVERE DIFFUSO IL SUO NOME. QUEI VIGILI ANDREBBERO RINGRAZIATI PER IL SERVIZIO CHE HANNO RESO AL PAESE E ALLE PROSSIME ELEZIONI…”
ANCHE “IL GIORNALE” DI BERLUSCONI CONFERMA DAGOSPIA DELL’11 APRILE - ''CONTE HA SÌ ATTACCATO SALVINI E MELONI, MA SI È BEN GUARDATO DAL FARE CENNO A BERLUSCONI, ANCHE QUANDO AVREBBE POTUTO. IL MOTIVO? SE DAVVERO RENZI ARRIVERÀ ALLO STRAPPO, I VOTI DI FORZA ITALIA, SOPRATTUTTO IN SENATO, POTREBBERO ‘’RISOLVERE’’ IN QUALCHE MODO IL PROBLEMA E FAR SÌ CHE CONTE CONTINUI A TENERE UNA MAGGIORANZA''
A CHE SERVE LA CONFERENZA STAMPA DELLE 18 SE NON RISPONDONO A NESSUNA DELLE DOMANDE? - PER IL NUMERO DEI MORTI E DEI CONTAGI BASTEREBBE UN COMUNICATO. POI SE UNO CHIEDE ''SI POTRÀ ANDARE IN VACANZA? SI POTRÀ CAMBIARE REGIONE? GLI ANZIANI DOVRANNO RESTARE IN CASA?'' NESSUNA RISPOSTA. NON VOGLIAMO UNA DATA, VOGLIAMO UN PARAMETRO: QUANDO I CONTAGI ARRIVERANNO A UN NUMERO X, AVREMO LE MISURE Y. SE SALIRANNO SOPRA Z, TORNERANNO LIMITAZIONI. FINE
PENSAVAMO CHE INTERNET AVREBBE APERTO I REGIMI. INVECE SONO I REGIMI A CHIUDERE INTERNET (E AI GOVERNI OCCIDENTALI PIACE ASSAI) - LA CINA PROPONE ALL'ONU DI RIVEDERE LE REGOLE DEL WEB. PER DARE PIÙ POTERI DI CONTROLLO AI SINGOLI STATI. ORA CON IL TRACCIAMENTO DA CORONAVIRUS DAREMO LE NOSTRE VITE E CARTELLE CLINICHE IN MANO A GOVERNI E GIGANTI ONLINE, IL PASSO SUCCESSIVO…
SE QUESTO È UN CUOMO – CRISI APERTA TRA DONALD TRUMP E IL GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK, CHE SI DICE PRONTO A NON RISPETTARE GLI ORDINI DEL PUZZONE: “NON ABBIAMO RE TRUMP, ABBIAMO IL PRESIDENTE TRUMP” – IL MILIARDARIO DELLA CASA BIANCA HA SOSTENUTO DI AVERE “PIENI POTERI” E VUOLE RIAPRIRE L’ECONOMIA, MA RISCHIA UNA CRISI COSTITUZIONALE