4 nov 2020 17:20

FLASH! - MATTARELLA, SANTO PROTETTORE DI GIUSEPPE CONTE - SOLO L’INTERVENTO DELLA MUMMIA SICULA HA TRASFORMATO IL MURO CONTRO MURO TRA GOVERNO E REGIONI NELLA FORMA DI UNA INNOCUA LETTERA, DISINNESCANDO COSÌ IL MINACCIATO DOCUMENTO CONTRO IL SOLITO SCARICABARILE DI CONTE (IL GOVERNO STABILISCE QUALI SONO LE REGIONI FINITE NELLA ZONA ROSSA, MA PER IL RESTO TOCCHERÀ AGLI ENTI LOCALI DECIDERE CHI E COME CHIUDERE IN PIÙ)