10 ago 2024 14:20

FLASH! – I PASSEGGERI ESASPERATI DAI CONTINUI RITARDI DEI TRENI IN QUESTI GIORNI SI CHIEDONO: COME MAI PROPRIO AD AGOSTO CI SONO COSI' TANTI CANTIERI APERTI SULLA RETE FERROVIARIA ITALIANA? È SEMPLICE, IN REALTÀ QUESTO È L’UNICO MESE IN CUI IL NUMERO DI PASSEGGERI CALA DEL 30%, DAL MOMENTO CHE NON VIAGGIANO NÉ LAVORATORI PENDOLARI NÉ GLI STUDENTI…