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FARE IL PAPA È DIVENTATO UN LAVORO USURANTE - AL DI LÀ DELLA BOMBA SUL POSSIBILE PASSO INDIETRO DI BERGOGLIO PER PROBLEMI DI SALUTE, IN VATICANO SI PENSA A UNA LEGGE PER MANDARE I PONTEFICI IN PENSIONE - LUIS BADILLA, DIRETTORE DEL SITO "IL SISMOGRAFO", MOLTO VICINO ALLA SANTA SEDE: "TRA TEOLOGI E CANONISTI SI STA RIFLETTENDO SULL'IPOTESI CHE IN FUTURO IL SANTO PADRE A UNA CERTA ETÀ, 80 OPPURE 85 ANNI, RINUNCI AL SOGLIO PONTIFICIO. NON HA SENSO NASCONDERE LE REALI CONDIZIONI DI FRANCESCO: INVECCHIANDO, SI È AMMALATO…"

DAGOREPORT: AFGHANISTAN, IL G20 DEL CAOS - BIDEN PRETENDE DA DRAGHI DI SAPERE IN ANTICIPO QUALE SARÀ LA POSIZIONE DI RUSSIA E CINA, E DOVE VOGLIONO ANDARE A PARARE. CON PUTIN, MARIOPIO E' GIÀ D'ACCORDO. CON XI JINPING PARLERÀ DOMANI. E’ OVVIO CHE IL PRESIDENTE CINESE IN CAMBIO DI UNA PARTECIPAZIONE AL G20 E DI UNA EVENTUALE ‘’APPOGGIO’’ ALLA RISOLUZIONE VORRÀ UNA CONTROPARTITA, DAL 5G AI RAPPORTI COMMERCIALI - ALTRA ROGNA: DRAGHI AUSPICA UN G20 IN PRESENZA DEI LEADER, BIDEN NO, LO VUOLE VIRTUALE PERCHÉ GLI PERMETTEREBBE DI SVICOLARE EVENTUALI OSTACOLI, IMPOSSIBILI DA SCANTONARE IN UN FACCIA A FACCIA…

“LA SCIENZA STA FACENDO EGREGIAMENTE IL SUO DOVERE” - SALLUSTI GODE PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL VACCINO PFIZER DA PARTE DELLA FDA AMERICANA, CHE TOGLIE GLI ALIBI AI NO-VAX E ALLA STORIELLA DELL’INOCULAZIONE “SPERIMENTALE”: “NON C'È PIÙ MOTIVO CHE LA POLITICA - CIOÈ I GOVERNI - SI BARCAMENINO TRA RIGORE E TOLLERANZA. NON SI PUÒ OBBLIGARE NESSUNO A VACCINARSI MA NESSUNO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO A METTERE A RISCHIO LA VITA ALTRUI SUL POSTO DI LAVORO E NEI LUOGHI PUBBLICI. ABBIAMO SPERIMENTATO A ‘RISCHIO CALCOLATO’ NUOVI VACCINI E LA SCOMMESSA È VINTA…”