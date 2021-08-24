MOIRA ORFEI DANIELA SANTANCHE MOIRA ORFEI
FLASH! - È RESUSCITATA MOIRA ORFEI: ORA SI CHIAMA DANIELA SANTADECHÉ...-
FARE IL PAPA È DIVENTATO UN LAVORO USURANTE - AL DI LÀ DELLA BOMBA SUL POSSIBILE PASSO INDIETRO DI BERGOGLIO PER PROBLEMI DI SALUTE, IN VATICANO SI PENSA A UNA LEGGE PER MANDARE I PONTEFICI IN PENSIONE - LUIS BADILLA, DIRETTORE DEL SITO "IL SISMOGRAFO", MOLTO VICINO ALLA SANTA SEDE: "TRA TEOLOGI E CANONISTI SI STA RIFLETTENDO SULL'IPOTESI CHE IN FUTURO IL SANTO PADRE A UNA CERTA ETÀ, 80 OPPURE 85 ANNI, RINUNCI AL SOGLIO PONTIFICIO. NON HA SENSO NASCONDERE LE REALI CONDIZIONI DI FRANCESCO: INVECCHIANDO, SI È AMMALATO…"
DAGOREPORT: AFGHANISTAN, IL G20 DEL CAOS - BIDEN PRETENDE DA DRAGHI DI SAPERE IN ANTICIPO QUALE SARÀ LA POSIZIONE DI RUSSIA E CINA, E DOVE VOGLIONO ANDARE A PARARE. CON PUTIN, MARIOPIO E' GIÀ D'ACCORDO. CON XI JINPING PARLERÀ DOMANI. E’ OVVIO CHE IL PRESIDENTE CINESE IN CAMBIO DI UNA PARTECIPAZIONE AL G20 E DI UNA EVENTUALE ‘’APPOGGIO’’ ALLA RISOLUZIONE VORRÀ UNA CONTROPARTITA, DAL 5G AI RAPPORTI COMMERCIALI - ALTRA ROGNA: DRAGHI AUSPICA UN G20 IN PRESENZA DEI LEADER, BIDEN NO, LO VUOLE VIRTUALE PERCHÉ GLI PERMETTEREBBE DI SVICOLARE EVENTUALI OSTACOLI, IMPOSSIBILI DA SCANTONARE IN UN FACCIA A FACCIA…
L'ASSEGNO NON VA A SEGNO - SOLO UNA FAMIGLIA SU CINQUE DI QUELLE CHE NE AVREBBERO IL DIRITTO HA FATTO RICHIESTA PER L'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, UN CONTRIBUTO CHE PARTE DA 167,5 EURO AL MESE PER OGNI MINORE - SECONDO L'INPS LE DOMANDE PRESENTATE SONO STATE 352 MILA, DELLE QUALI A OGGI EFFETTIVAMENTE PAGATE SONO STATE SOLO 193 MILA. MA SONO 1,8 MILIONI I NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO I REQUISITI PER CHIEDERLO...
CAPALBIO DEI MISTERI! – NELLA VILLA DEL SINDACO DI FIUMICINO ESTERINO MONTINO E DELLA SENATRICE DEM MONICA CIRINNÀ SONO STATI RINVENUTI 24MILA EURO, NASCOSTI NELLA CUCCIA DEL CANE - IL DENARO È STATO DENUNCIATO DAI PADRONI DI CASA E SEQUESTRATO DAI CARABINIERI. CHI HA NASCOSTO I SOLDI? QUALE LA LORO PROVENIENZA? L'IPOTESI DI MONTINO: "IN QUESTA ZONA I CARABINIERI HANNO FATTO UN LUNGHISSIMO LAVORO SU UNA SITUAZIONE DI SPACCIO. FORSE QUEI SOLDI SONO I…”
“LA SCIENZA STA FACENDO EGREGIAMENTE IL SUO DOVERE” - SALLUSTI GODE PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL VACCINO PFIZER DA PARTE DELLA FDA AMERICANA, CHE TOGLIE GLI ALIBI AI NO-VAX E ALLA STORIELLA DELL’INOCULAZIONE “SPERIMENTALE”: “NON C'È PIÙ MOTIVO CHE LA POLITICA - CIOÈ I GOVERNI - SI BARCAMENINO TRA RIGORE E TOLLERANZA. NON SI PUÒ OBBLIGARE NESSUNO A VACCINARSI MA NESSUNO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO A METTERE A RISCHIO LA VITA ALTRUI SUL POSTO DI LAVORO E NEI LUOGHI PUBBLICI. ABBIAMO SPERIMENTATO A ‘RISCHIO CALCOLATO’ NUOVI VACCINI E LA SCOMMESSA È VINTA…”