FLASH! – ADRIANO SOFRI SUL “FOGLIO”: “LA FRANCIA SI TERRÀ PIETROSTEFANI E GLI ALTRI. 40 ANNI DI ACCANIMENTO” – MARCO TRAVAGLIO: “TUTTE QUELLE VITTIME ACCANITE CHE SI SONO SUICIDATE PER INCASTRARLI…”-
FLASH! – ADRIANO SOFRI SUL “FOGLIO”: “LA FRANCIA SI TERRÀ PIETROSTEFANI E GLI ALTRI. 40 ANNI DI ACCANIMENTO” – MARCO TRAVAGLIO: “TUTTE QUELLE VITTIME ACCANITE CHE SI SONO SUICIDATE PER INCASTRARLI…”-
FLASH!– IL POTERE DAVVERO UBRIACA! NON SI SPIEGA ALTRIMENTI LO SCAPICOLLAMENTO A VERONA PER LA FIERA DI VINITALY DA PARTE DI MEZZO GOVERNO: OGGI HA ALZATO IL GOMITO GIORGIA MELONI, PRIMA SI SONO ATTACCATI ALLA BOTTIGLIA IL MINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MATTEO SALVINI, IL MINISTRO DEGLI ESTERI ANTONIO TAJANI, IL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO E PERFINO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO. CIN CIN! E’ LA FORTUNA DI UN PAESE CHE NON HA PROBLEMI COL PNRR, I MIGRANTI, I BALNEARI, IL PATTO DI STABILITA’, IL MES, ETC….
FLASH! - CHI HA MESSO IN GIRO LA PANZANA DELL'INCONTRO MATTARELLA-DRAGHI, CHE IL QUIRINALE HA SMENTITO "CON DIVERTITO STUPORE"? RUMORS INDICANO IL DIRETTORE DI UN QUOTIDIANO - IN REALTA', SERGIO E MARIO SI SONO VISTI AI PRIMI DI MARZO - UN INCONTRO CON L'EX PREMIER, POCHE ORE PRIMA DEL PRANZO CON MELONI, SAREBBE RISULTATO OFFENSIVO PER IL GOVERNO - COMUNQUE, DOPO IL PRANZO SUL COLLE, I MINISTRI HANNO SMESSO DI INTONARE: "PNRR? E' COLPA DI DRAGHI..."
FLASH! – COME FINIRA’ (MALE) PER MART-ELLY SCHLEIN LA SUA GUERRA A VINCENZO DE LUCA: IL GOVERNATORE-SCERIFFO E’ INTENZIONATO A LANCIARE IL SUO PARTITO (“VEDO UN PERIODO DI GRANDE EFFERVESCENZA E DI GRANDE ALLEGRIA DAVANTI A NOI”) CON IL QUALE SI CANDIDERA’ PER IL TERZO MANDATO ALLA PRESIDENZA DELLA CAMPANIA E TOGLIERA’ IL 50 PER CENTO DEI VOTI AL PD, FACENDO COSI’ VINCERE IL CENTRODESTRA (DAJE ELLY, CONTINUA COSI’…)
“GLI ITALIANI? VOGLIONO STARE SEDUTI, HANNO LE EMORROIDI…" – IN UN LIBRO LO STORICO DEL FASCISMO MIMMO FRANZINELLI VERGA UN RITRATTO DI UN MUSSOLINI IN STATO CONFUSIONALE MOSSO DA PULSIONI IRRAZIONALI E SPREZZO PER I SUOI CONNAZIONALI - "IN ETIOPIA SONO LADRI, INFEDELI O INCLINI AD ACCOPPIAMENTI INDEBITI "CON LE NEGRE" - LE OLTRE 300 LETTERE CON LA PETACCI E L’AMMISSIONE: "TUTTO VA DIVERSAMENTE DA COME AVEVO CREDUTO” - LA SPIETATEZZA CONTRO GLI EBREI: "SCHIFOSI, BISOGNA CHE LI DISTRUGGA TUTTI..."
GIORGIA 'GNA FA! IL PNRR RISCHIA DI TRASFORMARSI NELLA CAPORETTO DELLA MELONI – GOVERNO NEL CAOS DOPO CHE IL CAPOGRUPPO DELLA LEGA ALLA CAMERA RICCARDO MOLINARI HA IPOTIZZATO DI GETTARE LA SPUGNA: “BISOGNA VALUTARE SE RINUNCIARE A PARTE DEI FONDI" – LA PREMIER COSTRETTA A SMENTIRLO: “NON PRENDO IN CONSIDERAZIONE L’IPOTESI DI PERDERE LE RISORSE. NON SONO PREOCCUPATA DEI RITARDI”