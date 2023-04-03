politica

FLASH!– IL POTERE DAVVERO UBRIACA! NON SI SPIEGA ALTRIMENTI LO SCAPICOLLAMENTO A VERONA PER LA FIERA DI VINITALY DA PARTE DI MEZZO GOVERNO: OGGI HA ALZATO IL GOMITO GIORGIA MELONI, PRIMA SI SONO ATTACCATI ALLA BOTTIGLIA IL MINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MATTEO SALVINI, IL MINISTRO DEGLI ESTERI ANTONIO TAJANI, IL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO E PERFINO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO. CIN CIN! E’ LA FORTUNA DI UN PAESE CHE NON HA PROBLEMI COL PNRR, I MIGRANTI, I BALNEARI, IL PATTO DI STABILITA’, IL MES, ETC….

“GLI ITALIANI? VOGLIONO STARE SEDUTI, HANNO LE EMORROIDI…" – IN UN LIBRO LO STORICO DEL FASCISMO MIMMO FRANZINELLI VERGA UN RITRATTO DI UN MUSSOLINI IN STATO CONFUSIONALE MOSSO DA PULSIONI IRRAZIONALI E SPREZZO PER I SUOI CONNAZIONALI - "IN ETIOPIA SONO LADRI, INFEDELI O INCLINI AD ACCOPPIAMENTI INDEBITI "CON LE NEGRE" - LE OLTRE 300 LETTERE CON LA PETACCI E L’AMMISSIONE: "TUTTO VA DIVERSAMENTE DA COME AVEVO CREDUTO” - LA SPIETATEZZA CONTRO GLI EBREI: "SCHIFOSI, BISOGNA CHE LI DISTRUGGA TUTTI..."